МЧС России объявило Год культуры безопасности

Об этом на сборе руководящего состава Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны напомнил руководитель регионального управления МЧС России Александр Князев. Участники мероприятия подвели итоги работы в 2017 году и наметили задачи на 2018 год.

Местом проведения сбора стал большой зал Госсовета Коми. Перед его началом глава региона Сергей Гапликов, зампред правительства, председатель республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям Константин Лазарев, Александр Князев и спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева осмотрели экспозицию технических средств и средств защиты населения от чрезвычайных ситуаций, развернувшуюся в фойе Госсовета.

В ходе заседания речь в том числе шла о запланированных мероприятиях, направленных на повышение грамотности населения в области безопасности. В стране пройдут международные горноспасательные соревнования IVRC-2018, для специалистов-психологов из разных регионов будут организованы методические занятия. Материально-техническую базу лабораторного контроля «Антистихия» МЧС России доведут до уровня современных стандартов, укомплектовав оборудованием отечественного производителя.

Лина ПЕРОВА