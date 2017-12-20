Ольга Сотникова рекомендована на пост ректора СГУ

Совет ректоров Коми принял решение рекомендовать Министерству образования и науки России назначить на пост ректора Сыктывкарского университета нынешнего и.о. руководителя вуза Ольгу Сотникову.

Об этом сообщил председатель Совета ректоров, ректор Ухтинского государственного технического университета Николай Цхадая.

Собравшийся 18 декабря в Сыктывкаре Совет ректоров рассмотрел кандидатуры четырех соискателей, прошедших отбор Ученого совета Сыктывкарского университета: проректора по экономическим и социальным вопросам СГУ Павла Васильева, депутата Госсовета Коми, экс-ректора академии госслужбы и управления Нины Нестеровой, и.о. ректора СГУ Ольги Сотниковой и заведующего кафедрой экономической теории и корпоративного управления вуза Арифа Шихвердиева. Все четыре кандидатуры были поддержаны.

Как отметил Николай Цхадая, помимо рассмотрения кандидатур, Совет ректоров должен был определиться с предпочтениями. Все его члены единодушно высказались за то, чтобы вуз возглавила Ольга Сотникова. Такое же мнение от имени правительства Коми высказала и вице-премьер – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова.

Напомним, до своего назначения в 2016 году исполняющей обязанности ректора СГУ Ольга Сотникова работала в Коми государственной академии госслужбы и управления и Ухтинском государственном техническом университете.

Выборы ректора СГУ запланированы на следующий год. Они пройдут на альтернативной основе, поэтому участников должно быть несколько. Каждому из претендентов предстоит пройти очное собеседование в Министерстве образования и науки России, после чего ведомство сообщит, кто допущен к выборам.

Между тем выяснилось, что выборный процесс может затянуться. Интрига возникла из-за еще одного кандидата на пост ректора СГУ. Вместе с одобренными претендентами заявление подавала профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Коми республиканской академии госслужбы и управления Рита Тория. Но Ученый совет вуза ей отказал, сославшись на то, что кандидат не представила в комиссию по выборам ректора документы, подтверждающие прохождение ею дополнительного образования в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами и дополнительного образования в сфере менеджмента и экономики, что входит в список квалификационных требований к кандидату на должность ректора.

Рита Тория не согласилась с мнением Ученого совета СГУ и подала иск в Сыктывкарский городской суд об оспаривании этого решения. Суд назначил заседание на 29 декабря и пока приостановил процедуру выборов.

Галина ВЛАДИС

Фото из архива «Республики»