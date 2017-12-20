Любовь Терентьева: Стараемся жить по средствам, как обычно на селе»

Ижемский район в министерстве финансов Коми отмечают за умение грамотно распоряжаться бюджетными деньгами. Собственные доходы у этого муниципалитета весьма скромные, но и эти средства, и различные дотации здесь ухитряются распределить так, что хватает и на латание дыр, и на развитие территорий. Об особенностях сельской экономики «Республике» рассказала руководитель администрации района Любовь Терентьева.

– Уже не первый год республика вынуждена жить в режиме затянутых поясов: накопившийся госдолг к большим тратам не располагает. А каким стал 2017-й для вашего района?

– В финансовом плане он был не хуже, чем предыдущие. В первую очередь благодаря тому, что наш бюджет пополнился за счет различных безвозмездных поступлений, в целом почти на 100 миллионов рублей. Для нашего муниципалитета это очень серьезная сумма. В первую очередь это были республиканские дотации, которые мы направили на оплату коммунальных расходов в учреждениях образования, налоги на имущество. Но мы не только платили по счетам, а выполняли один из важных пунктов нашей программы развития – работали над обеспечением населения качественной водой. В числе полученных нами средств – субсидия на 13,6 миллиона рублей на строительство водопровода в поселке Щельяюр. Это один из самых крупных населенных пунктов в Ижемском районе, и очень важно решить там проблему водоснабжения. В результате мы смогли замкнуть часть поселка в водопроводное кольцо, сейчас там есть 14 водозаборных колонок, десяток противопожарных стоек, где могут брать воду пожарные машины. Пожалуй, это одно из ключевых событий в районе в этом году.

На дотации от министерства образования Коми реконструировали часть Брыкаланской школы под детский сад. А в том же Щельяюре ликвидировали очередь в дошкольные учреждения благодаря открытию двух дополнительных групп в организации, в планах – открытие третьей. Отремонтировали спортивный зал в деревне Вертеп. Также мы получили средства на разработку генпланов сельских поселений, оборудование и содержание ледовых переправ. Смогли дать на развитие местным аграриям 2,28 миллиона рублей – в два раза больше, чем в прошлом году, на эти средства были закуплены племенной скот, оборудование, начата работа по строительству фермы. Удалось сделать много из того, что мы планировали в нашей программе развития, и очень рады, что республика поддержала нас в этом году.

– А какие планы не удалось реализовать и почему?

– Пока не можем решить вопрос со строительством новых школ. У нас в селе Мохча дети обучаются в здании, которому более ста лет. В Ижме начальные классы занимаются в две смены в старом здании, тоже давно пора сделать новый корпус. В Усть-Ижме школа сгорела, под обучение кое-как приспособили разные помещения. Первые-четвертые классы, например, в здании Дома культуры учатся. Есть готовые проекты, но в министерстве образования республики говорят, что они слишком дорогостоящие, так что вопрос строительства новых школ постоянно переносится на более поздние сроки. Кроме того, у нас еще два детсада размещаются в зданиях, которым больше века.

Сейчас в районе нет проблемы со снабжением лекарствами, это в основном благодаря появлению сети частных аптек, и государственная аптека к нашей радости переехала в новое помещение. Но вот фельдшерско-акушерские пункты в большинстве своем требуют капитального ремонта, хотя специалисты говорят, что он им уже не поможет – надо новые строить. У минздрава республики есть планы по строительству в нашем районе нескольких ФАПов, а также новой больницы в Щельяюре, но это не в следующем году и даже не в послеследующем.

– Как обстоят дела с переселением людей из ветхого и аварийного жилья?

– У нас только один дом в Щельяюре был признан аварийным до 2012 года и попал в госпрограмму. Его жителей мы давно переселили в новый десятиквартирный дом, периодически к ним заглядываем, никаких претензий к нам нет, люди радуются, что тепло, при этом отопление центральное, не нужно печки топить, воду из колодца носить. А вот после 2012 года у нас еще 12 домов признали аварийными, людей надо переселять. Поэтому очень надеемся, что попадем в следующую госпрограмму.

Хочу добавить, что мы активно работаем над улучшением жилищных условий молодым семьям. Только в этом году 22 человека уже получили государственные субсидии до 2,5 миллиона рублей на строительство. Еще четверо получат сертификат до конца декабря. В прошлом году обладателей такого документа было в два раза меньше.

– Один из символов Ижмы – необычный старинный храм, который уже много лет стоит закрытым, поскольку нуждается в реставрации. К нему даже близко подходить не рекомендуют. Есть планы по приведению его в нормальное состояние?

– Создан попечительский совет этого храма, с его помощью были собраны средства, на которые смогли пригласить специалистов по реставрации из Челябинска. Они провели обследование здания, наметили планы, что нужно сделать в первую очередь для его восстановления. Купол, например, придется менять. На сегодня мы тоже ведем переговоры с ЛУКОЙЛом, чтобы они нам финансово помогли в восстановлении храма. Кстати, ЛУКОЙЛ – единственная крупная компания, которая работает на территории нашего района, и благодаря социальному партнерству с этим предприятием мы решаем немало насущных проблем. В этом году получили от нефтяников больше 28 миллионов рублей, на эти средства мы закупили два автобуса для перевозки детей, автомобиль скорой помощи для ЦРБ, отремонтировали мохченский спортзал, кровлю поликлиники, обшивку здания краеведческого музея, установили уличные тренажерные комплексы.

Но для меня, пожалуй, самое отрадное, что активные жители района приняли участие в конкурсе социально-культурных проектов компании и десять их проектов стали победителями этого конкурса. Благодаря этому мы привлекли в район еще около двух с половиной миллионов рублей, которые пошли на проведение различных мероприятий, ремонт и строительство спортивных объектов.

– Вы не в первый раз упоминаете в беседе спортивные объекты, такое ощущение, что они у вас в районе в каждом дворе.

– У нас всегда был особый интерес к спорту, яркое тому подтверждение – олимпийские чемпионы нашего района Раиса Сметанина, Василий Рочев, призер Олимпийских игр Александр Ануфриев, чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам Ермил Вокуев. Каждое поселение, даже каждая маленькая деревня хочет у себя иметь спортивную, хорошо оборудованную площадку. Именно такие объекты у нас по инициативе населения обычно и появляются или ремонтируются. Например, по линии «Народного бюджета» наши граждане реализовали шесть проектов в общей сложности на 2,4 миллиона рублей, и там тоже есть спортивные площадки. Кроме того, по этому направлению приобрели костюмы для домов культуры, оборудовали места водозабора.

– Большая часть того, что сделано в районе в уходящем году, сделано благодаря поддержке извне – региональным дотациям, помощи бизнеса, участию в конкурсах. А как обстоят дела с собственными доходами? И благодаря чему, по вашему мнению, может развиваться экономика района?

– Собственных доходов у нас, к сожалению, было меньше, чем в прошлом году. Но несмотря на это, социально-экономическая обстановка сохраняется стабильной, зарплату бюджетникам мы выплачиваем вовремя, питание в школах, пришкольных интернатах организовано. У нас нет просроченной кредиторской задолженности за коммунальные услуги муниципальных учреждений. И мы более 20 миллионов рублей направили на повышение оплаты труда работникам культуры и дополнительного образования. Стараемся жить по средствам, как обычно и бывает на селе. Что касается перспектив на будущее, то они, конечно, связаны с аграриями. Фермеров сейчас стало немного больше, чем в прошлом году.

Например, открылось новое предприятие – молочная ферма «Зеленый луг» в деревне Диюр, там сейчас содержится 83 головы племенных животных. Также это предприятие занимается продажей населению крупного рогатого скота, способствует обновлению породного состава. Открылся новый сельхозкооператив «Здоровое питание» в Мохче, где выпускают молочную продукцию в упаковках – молоко, сметану, сливки, творог, сыр очень хороший. Кроме того, предприниматель из деревни Ласта решил попробовать разводить в нашем районе герефордов, это мясная порода крупного рогатого скота, они интересны тем, что не требуют содержания в тепле. Первую партию герефордов он уже закупил, если все пойдет удачно, думаю, эта порода приживется и в других наших хозяйствах.

Впервые в этом году мы провели районный конкурс крестьянско-фермерских хозяйств, его победитель – личное подсобное хозяйство из поселка Краснобор – участвовал в республиканском конкурсе и занял первое место. Кстати, в Ижемском районе только на личных подворьях содержится 2560 голов крупного рогатого скота и 1575 голов лошадей. Это при том, что всего в районе живет около семнадцати с половиной тысяч человек. Люди сами кормятся от своего хозяйства и сдают продукцию на продажу в кооперативы, обеспечивают таким образом мясом и молоком своих односельчан.

– Летом в Ижме проходит старинный праздник «Луд», на который приезжают гости из разных районов Коми и даже из-за ее пределов. Приезжало бы и больше, но в селе, кроме маленькой гостиницы, в которой летом постоянно мест не хватает, практически и остановиться негде. Есть у вас планы по развитию культурного, агротуризма?

– Да, развивать туризм, принимать больше гостей – это наша мечта. У нас три гостиницы – в Диюре, Щельюяре и Ижме, один гостевой дом в Сизябске, но этого недостаточно. Есть один предприниматель, который хочет построить гостиницу, но у него это не в ближайших планах. И мы пока агитируем население, чтобы открывали гостевые дома. Подвижки уже есть, в Заречье есть несколько семей, которые сдают дома туристам. Кто-то специально построил летний дом, а кто-то уже сдает туристам старинную родительскую избу. Люди становятся активнее, и это радует.

– А насколько ижемцы активны как граждане? Скоро президентские выборы, какую явку вы ожидаете?

– Обычно у нас порядка 50 процентов местных жителей приходят на выборы. Это не очень много, и нам бы хотелось, чтобы следующей весной явка была побольше, чтобы ижемцам было не все равно, кто будет управлять нашей страной. Тем более что президентские выборы, возможно, пройдут вместе с референдумом по вопросу переноса столицы республики из Сыктывкара в Ухту. Мне кажется, референдум – это самый верный способ реально оценить активность наших граждан, услышать их мнение по важному вопросу. А наша задача, чтобы выборы прошли честно и легитимно.

Беседовала Анна ПОТЕХИНА