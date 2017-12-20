Избирком нашел помощников в Общественной палате

В среду состоялось подписание соглашения между Общественной палатой Республики Коми и Избирательной комиссией региона о сотрудничестве в проведении работы по подготовке наблюдателей на выборах президента России.

Председатель Общественной палаты Галина Киселева отметила, что внесение изменений в закон о выборах президента страны предполагает обеспечение еще большей прозрачности и честности в работе демократического института.

– Нам надо будет подобрать избирателей, то есть наблюдателей на каждый участок. Особенность в том, что на этих выборах контроль осуществят не ангажированные общественники, они будут не от тех или иных кандидатов или партий. Это серьезная ответственность, – сказала она.

В свою очередь председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев отметил, что на территории Коми 636 избирательных участков, и, кроме того, будут образованы 24 временных.

– Изменения в закон вступили не так давно, поэтому нам с Общественной палатой предстоит большая работа. Во-первых, надо будет подготовить наблюдателей. Мы уверены, что это принесет большую пользу развитию избирательной системы России, – сказал Дмитрий Митюшев.

После вступительных слов и подписания договора спикеры ответили на вопросы представителей СМИ. В частности, журналистов интересовало, сможет ли палата обеспечить обозначенное количество избирательных участков своими представителями.

– Если просто человек к нам зайдет и скажет: «Я хочу пойти на выборы наблюдателем». Каждого с улицы мы взять не можем. Нужно выяснить, от какой он организации, обладает ли нужным количеством знаний. Мы не можем допустить туда случайных людей. Конечно, нас эта цифра пугает, но продумывать мы все будем совместно с избиркомом, и они нам в этом помогут, – ответила Галина Киселева.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора