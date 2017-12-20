Правительство Коми прорабатывает вопрос по исполнению решения Конституционного суда

Решение Конституционного суда России о незаконности включения «северных» надбавок в минимальный размер оплаты труда (МРОТ) ожидаемо вызвал бурное обсуждение в рядах парламентариев Коми.

На предсессионных заседаниях комитетов Госсовета министр финансов Галина Рубцова рассказала, как правительство республики собирается выполнять это решение, сколько дополнительных средств потребуется и из каких источников их изыщут.

Напомним, 7 декабря Конституционный суд России принял постановление по делу о проверке конституционности положений ряда статей Трудового кодекса страны, касающихся определения минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы). С жалобами в Конституционный суд обратились жительницы Иркутской области, Карелии и Алтайского края. Ранее суды отказали им в перерасчете зарплаты с учетом надбавок, начисляемых сверх МРОТ. Конституционный суд встал на сторону жителей северов, указав, что районный коэффициент и процентная надбавка не могут включаться в состав МРОТ и должны начисляться сверх установленного размера заработной платы. В противном случае зарплата в местностях с особыми климатическими условиями могла бы не отличаться от оплаты труда в регионах с благоприятным климатом.

«Таким образом, гарантия повышенной оплаты труда утрачивает реальное содержание и превращается в фикцию», – заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

– Правительство Республики Коми всегда разделяло позицию, что в северных регионах должен применяться не единый по стране, общий для всех субъектов России МРОТ, а региональный и зарплата северян должна быть выше, чем в центральных областях России, – сказала замминистра экономики Коми Надежда Усова.

Позиция минэка опубликована на официальном сайте главы и правительства республики.

Теперь на выполнение этого решения потребуются дополнительные расходы в бюджетах северных субъектов страны. Депутаты Госсовета Коми спросили у министра финансов республики, просчитывалась ли сумма для регионального бюджета. Галина Рубцова назвала две цифры – минимальную и максимальную – от двух до 13 миллиардов рублей, пояснив, что изменения коснутся не только бюджетников, но и бизнеса.

Сложность заключается в том, что бюджет республики на 2018 год уже принят, все статьи расходов расписаны. Со вступлением в силу с 1 января 2018 года решения Конституционного суда РФ северным регионам необходимо будет изыскивать средства, искать источники. В связи с этим правительство Коми направило соответствующие обращения в органы власти федерального уровня и запрос в Минфин России. Дальнейшие действия властями региона будут приниматься с учетом предоставленных разъяснений.

Лина ПЕРОВА