Уважаемые работники энергетической отрасли!

От имени Государственного Совета Республики Коми и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Ваш добросовестный и ответственный труд обеспечивает успешное социально-экономическое развитие Республики Коми, комфорт и благополучие ее жителей. Энергетика, являясь одной из ведущих отраслей экономики, служит надежным фундаментом для развития промышленного потенциала республики и имеет для нее стратегическое значение.

Энергетическая система Республики Коми представляет собой единый территориальный комплекс из пяти энергоузлов, соединенных системообразующей ЛЭП протяженностью более 1000 километров. Его бесперебойное и слаженное функционирование в любое время года и любую погоду обеспечивают сотни специалистов.

Уважаемые работники и ветераны отрасли! Примите искреннюю признательность и поздравления за ваш самоотверженный труд, мастерство и профессиональный подход к делу.

Желаю вам и вашим семьям успехов, неисчерпаемой энергии, счастья, добра и крепкого здоровья!

Надежда ДОРОФЕЕВА, председатель Госсовета Республики Коми