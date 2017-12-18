Юбилей в свадебном стиле

Глава Коми Сергей Гапликов поздравил работников территориального отдела загса Княжпогостского района с профессиональным праздником, а семейную пару Зеленковых, заключивших свой брак 30 лет назад, – с жемчужной свадьбой.

В нынешнем году органы загс России празднуют свое столетие, по этому случаю 15 декабря княжпогостские «бракосочетатели» собрались в концертном зале Детской школы искусств Емвы, где для них был организован концерт, встреча с руководителем региона, министром юстиции Дмитрием Наумовым и министром культуры, туризма и архивного дела Сергеем Емельяновым. С круглой датой работников загса поздравил и руководитель районной администрации Вячеслав Ивочкин. Здесь же, в школе искусств, была организована и тематическая выставка с архивными фотографиями. Поскольку загс у большинства ассоциируется в первую очередь именно с бракосочетаниями, на снимках в основном были изображены расписывающиеся пары, здесь же стоял столик с традиционным «праздничным» хрусталем и куклой под фатой, а прибывающих гостей встречали девушки в свадебных нарядах.

– Вы регистрируете и счастливые моменты, и скорбные минуты, практически вся жизнь людей проходит тут, а вы свидетели самых важных ее этапов. От вашей чуткости, внимания, умения сопереживать во многом зависит, какой след оставят эти события в душе обратившихся к вам людей. Я желаю, чтобы в ваших летописях как можно меньше было разводов, чтобы дети рождались в полных и счастливых семьях, а продолжительность жизни неуклонно росла. Добра вам, семейного благополучия, терпения, счастья вашим родным и близким, – высказал пожелания виновникам торжества Сергей Гапликов и вручил им благодарственные письма.

Кроме того, в этот день чествовали семейную пару – Ирину и Михаила Зеленковых, заключивших здесь брак 30 лет назад. Сейчас Ирина Зеленкова работает в подразделении Роспотребнадзора в Усть-Вымском районе, а ее супруг, отработавший много лет водителем, недавно вышел на пенсию. Семейная пара вырастила сына и дочь. Сергей Гапликов поздравил Зеленковых с жемчужной свадьбой и пожелал им отпраздновать и последующие совместные юбилеи в любви и согласии.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru