Власти Коми продолжат помогать «Интауглю»

В Инте с рабочей поездкой побывал руководитель администрации главы республики Михаил Порядин. Визит совпал с долгожданным поступлением на шахту «Интауголь» первого транша из средств федерального резервного фонда.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, уже выплачена задолженность по заработной плате, шахта рассчитывается с ресурсоснабжающими организациями, ведутся подготовительные и восстановительные работы в горных выработках.

На встрече в компании «Интауголь» Михаил Порядин напомнил, что сегодняшние перемены – результат планомерной и кропотливой работы главы Коми Сергея Гапликова и правительства региона.

– Сегодня, когда у людей на руках появились деньги, когда состоялись выплаты ресурсоснабжающим организациям, ожила и вся городская инфраструктура. Хочу поблагодарить профсоюзных лидеров и руководство города за ту работу, которую вы проводили на месте, чтобы сохранить коллектив, удержать под контролем общее настроение и не допустить каких-то массовых негативных проявлений. Сейчас очень важно, чтобы все службы на шахте четко соблюдали тот график работ, который был разработан в рамках дорожной карты мероприятий по восстановлению нормальной стабильной работы шахты, – отметил Михаил Порядин.

Он также подчеркнул, что расходование бюджетных средств происходит под строгим контролем. Каждому следующему траншу будет предшествовать не только подробный отчет о произведенных платежах и выполненной работе, но и выверенный план действий по реализации следующего этапа мероприятий дорожной карты.

Отвечая на вопрос профсоюзных лидеров о том, будет ли республика в теплое время года помогать шахте с организацией сбыта добытого угля, Михаил Порядин сказал, что договоренности, достигнутые при участии Минпрома Республики Коми с крупными теплоэлектростанциями, обеспечивают постоянный круглогодичный спрос на интинский уголь. Он также заверил, что Сергей Гапликов и профильные министерства продолжают лоббировать решение вопроса о 50-процентном снижении железнодорожного тарифа для транспортировки продукции интинских угольщиков потребителям в других регионах.

Лина ПЕРОВА