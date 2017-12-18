Инициаторы проведения референдума ответили на вопросы СМИ

Инициативная группа по проведению референдума о переносе столицы Коми из Сыктывкара в Ухту выполнила свое обещание встретиться с журналистами и ответить на все интересующие их вопросы. В понедельник на площадке Общественной палаты республики состоялась пресс-конференция официальных уполномоченных инициативной группы – ректора Ухтинского технического университета Николая Цхадая, преподавателя вуза Евгения Вологина и советника при ректорате университета Дмитрия Безгодова.

– Очень приятно, что идея переноса столицы вызвала такой интерес, – отметил, открывая встречу, Николай Цхадая. – Это движение пошло из масс, от людей, а не от чиновников и от администрации сверху, как пишут в интернете. Чего только там не говорят – что это проект, который «отработан», что посыл идет именно от администрации, чтобы улучшить явку нашего электората. Это, безусловно, абсолютно не так.

– Это не политтехнологический ход накануне президентских выборов, идея витает в воздухе много десятилетий, – продолжил мысль ректора УГТУ модератор мероприятия Евгений Вологин. – Все, кто более-менее сведущ в истории нашей республики, знает, что инициатива о переносе столицы из Сыктывкара в Ухту обсуждалась на самом высоком – союзном уровне. Руководители республики в 1940 году направили письмо на имя Молотова и Сталина, чтобы союзное руководство рассмотрело этот вопрос. Эти люди наверняка знали, что делают. Республика экономически и как социокультурный феномен была создана в годы первых пятилеток. Люди, которые осуществляли это чудо на северной земле, создавали индустриальные, научные и культурные центры, прекрасно понимали, что перенос столицы из Сыктывкара в Ухту важен именно для развития республики. Я, будучи членом Общественной палаты, несколько лет назад также высказывал эту идею с подачи членов палаты, общественников, которые, кстати, представляли в том числе и Сыктывкар. Поэтому говорить, что идея, которая находится в фокусе общественного обсуждения многие десятилетия, подогнана под выборы президента, не нужно. Тем более любой политтехнолог скажет, что явка на президентских выборах в России, как правило, достаточно высокая.

Также Евгений Вологин с удовлетворением отметил, что инициативная группа легко преодолела норму по сбору подписей – было собрано чуть ли не в два раза больше, чем нужно. По его словам, он был откровенно поражен энтузиазму, с которым жители не только Ухты, но и северных районов – Инты, Печоры, Усинска – ставили свои подписи. В числе подписантов несколько сотен сыктывкарцев, что говорит об актуальности идеи в общественном сознании жителей республики.

После такого вступления началась непосредственно пресс-конференция.

Телеканал «Юрган»:

– Референдум обойдется недешево. По данным избиркома, только на процедуру подготовки референдума потребуется 60 миллионов, а если республика все-таки поддержит Ухту и столица переедет, это еще более фантастические расходы. Надо ли это республике сейчас, в наше непростое время?

Николай Цхадая:

– Во сколько это обойдется, это уже второй вопрос. Сегодня для нас важен вопрос поддержки населением этого референдума. У нас есть масса доводов, и не только экономических. Вы говорите – десятки миллионов. Ведь мы подгадывали к выборам президента не просто так. Если говорить о затратах, которые предстоят, это сумма, необходимая на печатание дополнительного количества бюллетеней. Ну и за работу во внеурочное время при подсчете голосов. Основные затраты идут на выборы президента. А состоится переезд или нет, это дело будущего. Для нас очень важно преодолеть укоренившееся мнение, что столица должна быть только в Сыктывкаре. Ухта на себе ощущает особые притеснения, и от Сыктывкара как столицы в том числе. В нашем городе проходит масса мероприятий, а СМИ не удосуживаются об этом информировать. Последнее из мероприятий – всероссийского и международного масштаба, но, судя по СМИ, жизнь кипит только в Сыктывкаре.

Евгений Вологин:

– Действительно, не все целесообразно измерять исключительно деньгами. В конце концов после того, как мы прошли все определенные законодательством этапы выхода на референдум, глупо говорить о деньгах. Сейчас идет речь о реализации права граждан на волеизъявление. Это право закреплено Конституцией. Демократия вообще дорогая вещь. И раз уж мы живем в демократическом обществе, развиваем гражданское общество, нужно как минимум уважительно относиться к гражданским инициативам.

Если взять исторический опыт, то перенос столицы, как правило, благоприятно сказывался на судьбе государства и региона. В нашей недавней истории в Ингушетии была перенесена столица – город Магас был построен фактически в чистом поле. Или очень удачный опыт казахстанцев – перенос столицы из веками обжитой Алма-Аты в практически голую степь – Акмолинск, сейчас это Астана. Вспомним Петра Первого, который перенес столицу российского государства в условиях жесточайшей войны с одной из сильнейших держав Европы, когда приходилось жестко считать деньги, в заболоченную местность в пределах досягаемости корабельной артиллерии. Мы имеем несколько столетий спустя блистательный город и блистательный регион, частью которого являемся. Это тоже следствие переноса столицы, осуществленное несмотря на какие-то тактические издержки и временные ограничения. И в 40-е годы, когда копеечку приходилось считать и страна готовилась к войне, осуществляла индустриализацию, люди прекрасно понимали, что перенос столицы – это не только удобство для жителей, но и мощнейший стимул для развития центральных и северных районов республики. Сейчас наша республика ужимается до района города-миллионника. Вы знаете, какими темпами сокращается население. Причем это население, которое уезжает из городов севернее Ухты и частично из Ухты и не остается в республике. То есть, проводя такую политику, Сыктывкар может просто-напросто остаться один на один с собой. Сохранят ли при 300-400-тысячном населении статус республики, это еще большой вопрос. Поэтому мы, повинуясь народу республики, вместе с народом Коми ратуем не за какие-то ухтинские интересы, а отражаем интересы десятков тысяч тех людей, которые поставили свои подписи.

Дмитрий Безгодов:

– Считать деньги, конечно, надо, но, во-первых, никто так и не объяснил, на что пойдут эти десятки миллионов рублей. Ведь самое дорогое – это организация работы избирательных участков, но они будут организованы и так. А вторая половина вопроса – одна из наших целей – начать вкладывать республиканский бюджет в развитие республики в целом, в том числе и такого важного для региона города, как Ухта, который всегда был базовым плацдармом для экономического развития всех северных районов. Это действительно была такая строительная столица, и она может быть ею и дальше. Мы ведь совсем недавно слышали слова президента о приоритете экономического развития Севера, Арктики. Лучшего плацдарма, чем Воркута, чтобы из центра добраться в Северного Ледовитого океана, в стране нет. Но переносить столицу в Воркуту – это уже другая крайность.

Полный отчет о пресс-конфе-ренции читайте в следующем номере «Республики».

Лина ПЕРОВА