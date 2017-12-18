Избирательной кампании дан старт

В понедельник официально стартовала избирательная кампания по выборам президента России. Постановление о назначении выборов главы государства на 18 марта 2018 года Совет Федерации единогласно принял на заседании в пятницу, 15 декабря, а 18 декабря документ был опубликован в «Российской газете». С этого момента начинается отсчет всех электоральных действий и процедур.

В тот же день Центризбирком запустил обратный отсчет времени до дня голосования и утвердил календарный план кампании. Начал работу информационно-справочный центр – по телефону «горячей линии» любой избиратель сможет узнать, где и когда он может проголосовать, как выбрать избирательный участок по месту нахождения, а не по месту прописки. Звонки на «горячую линию» 8-880-807-2018 бесплатны для всех жителей России.

С текущей недели начинается череда предвыборных съездов партий. «Единая Россия» соберется на съезд 22-23 декабря. Как заявил и.о. секретаря генсовета «ЕР» Андрей Турчак, партия примет заявление о поддержке Владимира Путина в качестве самовыдвиженца и готова помочь ему в сборе подписей для участия в выборах.

Съезд ЛДПР пройдет 20 декабря и выдвинет своего бессменного лидера Владимира Жириновского. КПРФ примет решение о кандидате на съезде 23 декабря. «Справедливая Россия» объявит о формате участия в выборах на съезде 25 декабря, «Яблоко» – 21-22 декабря, Партия Роста – 21 декабря, «Коммунисты России» – 24 декабря, «Зеленые» – 26 декабря.

По закону от сбора подписей освобождаются только кандидаты от четырех парламентских партий. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации необходимо представить в ЦИК не менее ста тысяч подписей избирателей. Самовыдвиженцам предстоит сначала создать инициативную группу численностью 500 человек, а затем собрать не менее трехсот тысяч подписей избирателей.

Галина ВЛАДИС