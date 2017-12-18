Пути развития России обсудят на «Форуме действий»

В Москве Общероссийский народный фронт (ОНФ) проводит итоговый «Форум действий» под названием «Россия, устремленная в будущее». В нем принимают участие более четырех тысяч человек. Это активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти, федеральные и региональные журналисты.

Как сообщила пресс-служба ОНФ, в ходе первого дня работы дискуссии прошли на шести тематических площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа», «Молодежка ОНФ». Также обсуждались пути развития России в формате мозговых штурмов: каждый участник площадки мог озвучить свою идею и высказать мнение относительно тех или иных инициатив.

Во второй день на основе результатов мозговых штурмов будут сформулированы соответствующие предложения, которые станут базой для дальнейшей работы активистов Народного фронта с администрацией президента и правительством РФ.

– Форум ОНФ «Россия, устремленная в будущее» – самый масштабный и значимый в истории Народного фронта. Здесь будут обсуждаться реальные проблемы страны и предлагаться пути их решения. Мы хотим заглянуть в будущее и понять, как к нему прийти. Для этого мы создали все условия, задействовали современные технологии и форматы работы. Повестку форума помогают формировать простые люди, которые рассказывают активистам ОНФ о ситуации на своих территориях, – заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Светлана СОЛОВЬЕВА