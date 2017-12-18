В Сыктывдине вручили жилищные сертификаты

В преддверии Нового года в администрации Сыктывдинского района состоялось вручение свидетельств о предоставлении социальной выплаты на завершение строительства индивидуального жилого дома при его готовности не менее 50 процентов. Счастливыми обладателями сертификатов стали жительницы сел Пажга и Ыб Любовь Дуркина и Наталья Артеева.

Руководитель администрации района Олег Лажанев поздравил сельчанок с важным событием в жизни, пожелал как можно скорее завершить строительство домов и обустроить семейные гнезда.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году выплату на строительство индивидуального жилого дома получили 19 жителей Сыктывдинского района. Одиннадцать семей из этого числа проживают в селе Выльгорт, по две семьи получили сертификаты в Зеленце, Пажге и Палевицах, по одной семье – в селах Часово и Ыб. Общая сумма поддержки составила 27,6 миллиона рублей. Для сравнения: в 2016 году выплата предоставлена девяти семьям, в 2015 году – восьми семьям.

Сейчас в районной очереди на улучшение жилищных условий по данной программе стоит 130 человек.

Лина ПЕРОВА