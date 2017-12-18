Банкиры рассказали, как хранить сбережения

В какой валюте лучше хранить деньги, что нужно знать о банке, открывая вклад, и что такое кешбэк – вопросы, затронутые во время прямой линии, прошедшей в конце минувшей недели в Общественной приемной главы Коми. На вопросы жителей республики отвечала заместитель начальника отдела банковского надзора отделения Национального банка по Республике Коми Инесса Кызьюрова.

По ее словам, есть золотое правило – хранить деньги в той валюте, в которой гражданин и собирается их тратить. Сама Инесса Кызьюрова рекомендует хранить средства в российской валюте, на которую сегодня начисляется самая высокая процентная ставка. Согласно мониторингу Банка России, ежемесячно публикующего средний уровень доходности вкладов, сегодня процентная ставка в среднем представляет 6,8 процента с учетом выпускаемых карт, которые все активнее предлагают банки. Хранить вклады на картах, отметила специалист, выгодно, так как при совершении платежей с учетом неснижаемого остатка на счете на карту начисляется до 7,5 процента годовых, в то время как на карты с иностранной валютой начисляется от одного до двух процентов. Самые выгодные вклады – долгосрочные, по данным Банка России, максимальная процентная ставка в стране по среднеарифметическим показателям банков, принимающих вклады, представляла 7,92 процента.

Позвонившая на прямую линию сыктывкарка, представившаяся Екатериной, спросила, может ли она рассчитывать на повышение процентной ставки, если деньги на книжку согласно договору с банком были положены под 7,7 процента годовых, но за какой-то период процентная ставка в среднем подросла до девяти процентов?

– Если первоначально вы положили и заключили договор банковского вклада под 7,7 процента годовых без условия, что банк будет повышать процентные ставки, а ситуация тем временем на рынке поменялась и в среднем ставки подросли до девяти процентов, банк не будет компенсировать эту разницу, – ответила Инесса Кызьюрова.

В связи с этим банковский работник привела пример, когда в 2014-2015 годах ситуация на валютном рынке резко изменилась, и банки стали предлагать немыслимые проценты – от 21 до 23 годовых, что сбило с толку вкладчиков, которые бегали из банка в банк, снимая деньги и открывая новые вклады.

– Все время по телевизору говорят: карты с кешбэком, карты с кешбэком, может, кто-то объяснит, что это такое? – спросил по телефону обиженный женский голос.

Инесса Кызьюрова объяснила, что кешбэк – банковский сленг, который сегодня взяли на вооружение рекламщики. Но по сути это своеобразный бонус – возвращение определенного процента на карту за каждую покупку. Соответственно, чем больше покупок совершается при оплате картой, тем больше процентов возвращается.

Как отметила специалист, гражданину, который собирается положить деньги под проценты, необходимо различать, что есть договор банковского вклада и договор банковского счета.

Банковский вклад – денежные средства, которые кладутся и снимаются с учетом накопленных процентов. Договор банковского счета – перечисления, которые могут поступать на счет, а «ключиком» к этому счету и есть дебетовая карта, куда на неснижаемый остаток по счету начисляются проценты.

На вопрос, на что нужно обращать внимание при открытии банковских вкладов, Инесса Кызьюрова ответила, что прежде всего необходимо определиться, на какой результат человек рассчитывает:

– Если просто получить доход, то желательно выбирать вклад, где не надо вносить дополнительные взносы и где нет расходных операций. Не многие знают, что есть вклады с капитализацией процентов, когда каждый месяц банк начисляет проценты и причисляет их к сумме вклада. Для того чтобы определиться, какой все-таки вклад выбрать, можно зайти на сайт банка и по предложенному калькулятору произвести расчеты процентов. Калькуляторы сегодня есть практически у каждого банка.

Как посоветовала банковский работник, все нужно сравнивать и помнить: чем выше ставка, тем будет меньше дополнительных опций. Прежде чем положить деньги на вклад, специалисты советуют ознакомиться с федеральным законом о страховании вкладов физических лиц, в соответствие с которым вклады подлежат обязательному страхованию. При этом нужно помнить, что при наступлении страхового случая банк обязан выплатить 100 процентов от внесенной суммы, но не более одного миллиона 400 тысяч рублей по обычным вкладам и счетам и не более 10 миллионов рублей по счетам, связанным с недвижимостью. Поэтому физическим лицам логичнее размещать большие средства в разных банках. Соответственно, до того как открыть вклад, нужно поинтересоваться, подлежит ли выбранный вклад системе страхования. Не все вклады, отметила специалист, подлежат страхованию.

Нередки случаи, когда под банки позиционируют себя финансовые компании. И даже если вклад в этой компании сопровождается страховкой, то, как правило, сопровождающая компанию страховая организация закрывается вместе с ней. Поэтому специалисты настоятельно советуют оценить надежность банка и узнать, является ли банк участником системы страхования.

Прежде чем что-то подписывать в банке, нужно внимательно и детально изучить договор и лучше делать это не в спешке, а заранее взяв документ, ознакомиться со всеми предлагаемыми пунктами.

По итогам размещения вклада вкладчику должны выдать два документа: договор и приходный кассовый ордер – свидетельство внесения средств. Были ситуации, отметила Инесса Кызьюрова, когда страховое агентство приходит в банк и, составляя реестр вкладчиков, видит, что не все вклады оказываются в этом реестре. Это значит, что банк какими-то путями вывел вклад за баланс этого учета.

Сохраненные документы – свидетельство того, что вкладчик действительно положил средства в этом банке, и это неоспоримые доказательства для суда. То же самое нужно помнить, вкладывая деньги онлайн, и не забывать делать скриншоты, так как многие банки при закрытии сворачивают электронную базу.

Марина ЩЕРБИНИНА