Потомки ветеранов продолжат дело отцов

В гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова прошла конференция Совета потомков ветеранов 28-й Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии. Здесь собрались люди, которые знали о войне от отцов и дедов, и те, чьи отцы не вернулись с фронта.

Как отметили организаторы мероприятия, сегодня в Сыктывкаре осталось меньше ста участников войны, только трое из них самостоятельно выходят из дома. Как сохраняется память о героях Отечества, рассказали заведующие музеями боевой славы Сыктывкарского индустриального колледжа, школ №21 и №38, Сыктывкарского лесного института Галина Трошкина, Надежда Фадеева, Марина Опалицына и Румэн Тюфяков. Со слезами на глазах говорили о своих отцах Юлия Лютоева, дочь рядового Дмитрия Казаринова, Галина Дубровская, дочь майора Анатолия Ракина.

В этом году не стало Ивана Конюхова – последнего из ветеранов Коми, воевавших в составе 28-й Невельской дивизии. В 2013 году он написал: «С 25 февраля 1982 года я возглавляю Совет ветеранов 28-й НКСД. Срок не маленький – более чем 31 год. За это время было 12 созывов (перевыборов), и каждый раз оставляли мою кандидатуру. За эти годы мы с товарищами много полезного сделали для увековечения памяти боевых товарищей дивизии. Сейчас они все ушли на вечный покой. Сегодня я остался один из состава дивизии. Учитывая мой возраст, состояние здоровья, я хочу передать все мои полномочия в более молодые и крепкие руки».

Миссию по сохранению памяти героев Невельской дивизии подхватил командир поискового отряда «Наследие» имени летчика-истребителя Николая Лошакова, ответственный секретарь Совета потомков ветеранов 28-й НКСД Сергей Таскаев. Он подчеркнул, что совет продолжит участвовать в вахтах памяти в Невельском районе Псковской области, помогать в работе музеев боевой славы дивизии в Сыктывкаре, Котласе, Великих Луках, Невеле, участвовать в народной инициативе «Бессмертный полк» 9 мая, заботиться о ветеранах и их потомках.

– Необходимо, чтобы к 75-летию Великой Победы в 2020 году было восстановлено то, что мы потеряли в лихих 90-х годах. В названиях школ утрачены имена героев-земляков, ушли под учебные кабинеты музеи, памятные уголки боевой славы земляков, забыты имена юных антифашистов. Разве кто-то из поколения тинейджеров вспомнит, какой подвиг совершил Леня Голиков? В этом и большая беда, большинство нынешних школьников 9-11 классов думает лишь о том, как сдать ЕГЭ и где в будущем можно побольше заработать без особых усилий, – с горечью отмечает Сергей Таскаев. – Придет время, когда не останется ни одного фронтовика. Каким будет будущее России? Во многом это будет зависеть от родителей, учителей, всех взрослых в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. Если мы «расслабимся», то результат будет известен: «неизвестная война», «забытые герои», «жизнь как способ получения удовольствий».

Лина ПЕРОВА

Фото из архива Сергея ТАСКАЕВА