В Кировском парке открыли новую игровую площадку

В минувшую пятницу в парке имени Кирова столицы Коми состоялось официальное открытие новой детской площадки, на котором присутствовал мэр города Валерий Козлов. Игровой комплекс установлен в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, проект «Городская среда» был инициирован в Госдуме депутатами фракции «Единая Россия» и поддержан российским президентом. Этот долгосрочный проект, рассчитанный не на один год, предполагает поэтапное благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. В текущем году Сыктывкар получил свыше 177 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, две трети от этой суммы были направлены на ремонт дворов, а оставшаяся треть – на благоустройство мест массового отдыха. В частности, в рамках проекта проводилась реконструкция двух городских парков – Кировского и Мичуринского. Поскольку благоустройство дворов было первоочередной задачей, работы в парках были отложены на осень и затянулись до самой зимы.

В этом году в рамках проекта отремонтированы 52 дворовые территории в разных частях города, благоустроено несколько общественных территорий, включая два парка и территорию Покровского бульвара в микрорайоне Орбита, а также несколько тротуаров в Эжвинском районе и пригородном поселке Краснозатонский.

Территорию новой игровой площадки украшают мостик, домик Бабы-яги и деревянные скульптуры, а также две горки, беседки, качели, карусель и качалка. В ходе работ было заменено освещение на более современное, реконструировано ограждение и выполнено общее благоустройство. Безопасность игр обеспечивает бесшовное прорезиненное покрытие, устроенное на площади 400 квадратных метров. Юные сыктывкарцы уже освоили новую площадку, и в прошедшие выходные она стала местом паломничества детей всех возрастов.

Признательность за новую благоустроенную территорию выразили эксперт Общероссийского народного фронта в Республике Коми, член общественной комиссии по реализации проекта «Городская среда» Татьяна Нишанбаева и ряд жителей города, а юная сыктывкарка в знак благодарности подарила Валерию Козлову символ наступающего года – игрушечную собаку.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара