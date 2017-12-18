Вячеслав Ивочкин:  «Емва стала привлекательной для инвесторов»

Княжпогостский район – единственный в Коми, где находится моногород, получивший статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Что дал этот статус Емве, как живут другие населенные пункты района, как отразилась на муниципалитете ликвидация исправительных колоний, «Республике» рассказал руководитель администрации района Вячеслав Ивочкин.

– Летом 2016 года вы, как и руководители других городов и районов Коми, представили программу развития муниципалитета. Что из запланированного удалось сделать за прошедшие полтора года, а что нет?

– Практически все, что планировалось, выполнено. Имущественный комплекс завода ДВП окончательно выкуплен «Плитным миром», и ситуация там стабилизировалась, новый паром приобретен, отремонтировано овощехранилище, вокзал открылся, статус ТОСЭР получили. Из всех пунктов программы только два не выполнено: не завершены работы по Аллее Славы и временно приостановлена реализация проекта «тепличный комплекс» в связи с поиском нового инвестора.

– Статус ТОСЭР дает право на различные преференции предпринимателям, которые будут реализовывать здесь бизнес-проекты. Но основной проект – строительство тепличного комплекса временно заморожен. Получается, статус ТОСЭР сейчас «простаивает» впустую или же появились другие проекты?

– Идея создания в Емве ТОСЭР принадлежит главе Коми Сергею Гапликову, который в феврале прошлого года поручил разработать соответствующий план. Главная цель – уйти от монопрофильности города, открыть новые производства, создать новые рабочие места, не связанные с деятельностью градообразующего предприятия. Правительство России приняло положительное решение, Емва статус ТОСЭР получила и стала более привлекательной для инвесторов. В частности, ставка налога на прибыль для них в течение первых пяти налоговых периодов составит не более пяти процентов, следующие пять лет – не более десяти процентов. Кроме того, бизнес на пять лет освободят от уплаты налогов на землю и имущество. Что касается перспективных проектов, то они у нас есть, и многие уже фактически работают. Например, предприятие «Княжпогостский лесоруб» собирается расширять лесозаготовки. А на базе ООО «Плитный мир» планируется создать цех по производству мебели.

Кроме того, в следующем году очень интересный проект намерено реализовать ООО «Развитие», это предприятие родом из Чувашии, но уже зарегистрировано у нас. Они планируют собирать по всей республике автомобильные шины и перерабатывать их в резиновую крошку, которая идет на покрытие спортивных площадок, изготовление кап для железнодорожных переездов. Такой материал сейчас пользуется большим спросом. Рассматривается также проект строительства завода по выработке сжиженного газа.

– Насколько часто к вам обращаются бизнесмены из других регионов и как они вас находят?

– Находят через интернет, на сайте инвестиционного портала Коми создан раздел территории опережающего социально-экономического развития. На страничках в социальных сетях и на сайте моногородов. За этот год к нам приезжали четыре потенциальных резидента ТОСЭР, которые нашли нас самостоятельно, еще с десяток – при посредничестве минпрома Коми. Понятно, что многие проекты отсеваются сразу, выбираем самые реальные. И главный наш проект – строительство тепличного комплекса «Княжпогостский» тоже остается в работе, ведутся переговоры с потенциальным инвестором.

– А местный бизнес предлагает что-то новое?

– Мы планируем, что первым официальным резидентом ТОСЭР станет как раз местный предприниматель Антон Щербович, который организует производство по переработке древесины. Пока планирует делать доски. Ничего необычного вроде, но это востребованное направление. В целом же у нас в следующем году должны начать работать три резидента ТОСЭР, появится около сорока дополнительных рабочих мест, удастся привлечь 125 миллионов рублей инвестиций.

– А как живет район «за границей» ТОСЭР? Что делается в других населенных пунктах, и в плане бизнеса, и в части социального развития?

– Конечно, за пределами Емвы жизнь не останавливается. Сейчас большая часть полномочий лежит на самих поселениях, но мы по возможности делаем все, чтобы их жители не чувствовали себя брошенными. Например, в прошлом году между компанией «РУСАЛ» и правительством республики было заключено соглашение, благодаря которому в поселке Чиньяворык будет построен социально-досуговый центр, на это выделено 27 миллионов рублей. Место, где этот центр будет находиться, определили на общественных слушаниях, готовится проектно-сметная документация. Планируются ремонты в домах культуры Тракта и Серегово, в 2020 году намечено отремонтировать универсальную спортивную площадку и футбольное поле ФОКа в Синдоре.

Жители района активно участвуют в проекте «Народный бюджет», по этой линии отремонтировали систему отопления в клубе Тракта, установили уличный тренажер в Синдоре, в Шошке обновили стелу памяти героев Великой Отечественной войны. И на следующий год запланировано несколько проектов. Конечно, сельское хозяйство не остается в стороне, в Шошке, например, планируется строительство скотопомещения на 50 голов. Ремонтируем муниципальные дороги, в этом году привели в порядок участки на территориях сельских поселений Серегово и Тракт. Хотели еще отремонтировать дорогу до Туръи, но никто из подрядчиков на аукцион не заявился. Деньги, впрочем, не пропали, часть средств по просьбе местного населения использовали на строительство автобусной остановки в деревне Онежье.

– А что с туристическими проектами, ведь такие планы тоже были?

– Да, в частности, планировали организовывать экскурсии в Туръю – село, где родился великий социолог Питирим Сорокин. Там есть его музей в старинном коми доме, дорога нормальная, паромная переправа. Но это направление имеет смысл развивать только тогда, когда введут наконец в строй новые корпуса санатория «Серегово», соответственно в районе будет больше приезжих, которых можно будет возить на экскурсии в Туръю, Онежье, Кылтовский монастырь.

– До недавних времен экономика района во многом зависела от системы исполнения наказаний, но потом большая часть исправительных колоний закрылась. Как это повлияло на муниципалитет?

– Когда в 2015 году региональным управлением ФСИН России было принято решение о перепрофилировании и ликвидации ряда таких учреждений, администрация Княжпогостского района выражала несогласие по этому вопросу. Потому что высвобождение работников могло создать неблагоприятную социальную ситуацию на нашей территории – рост безработицы, снижение уровня поступлений в муниципальный бюджет. В результате закрытие учреждений УФСИН отрицательно сказалось на социально-экономических показателях: на семь процентов уменьшилась среднесписочная численность работников организаций и на столько же выросло число безработных.

Убыль населения за счет миграции составила 1107 человек. Остались незадействованными производственные базы в Ракпасе, учебный центр в Емве. Впрочем, на базе учебного центра должен открыться исправительный центр до 50 человек, людей, которые там будут содержаться, планируется задействовать на производстве завода ДВП, объектах ЖКХ. И в Синдоре хотят открыть новую колонию на 700 осужденных. Понятно, что сейчас времена на те, что были раньше, когда заключенные работали на лесозаготовках и в создании колоний в таежных поселках был определенный смысл. Сейчас отбывающие наказание работают только по желанию, да и участков леса, пригодных для заготовок, вблизи старых колоний уже не осталось.

– В Княжпогостском районе немало населенных пунктов, которые считаются труднодоступными. Что делается для обеспечения их жителей благами цивилизации?

– У нас 25 труднодоступных деревень и поселков. И ситуация с ними складывается непростая, в большинстве – безработица, поскольку производственной сферы нет, население уезжает. В этом году по этой причине пришлось закрыть школу в Туръе – уехала последняя семья, где были дети школьного возраста. Но медицинскими и прочими необходимыми услугами мы людей обеспечиваем, если нет стационарного магазина, например, организуем выездную торговлю один-два раза в неделю. Мы выходили на министерство экономического развития республики с ходатайством о дополнительной господдержке на приобретение автолавок, чтобы хоть как-то поддержать местных предпринимателей. Большое внимание уделяем организации переправ, содержанию дорог зимой. Несколько лет назад благодаря федеральной программе удалось провести в отдаленные населенные пункты скоростной интернет, он сейчас практически везде есть, даже в самом удаленном поселке Седъюдор. Есть положительные сдвиги в организации производства в таких населенных пунктах, предприятие «Княжпогостский лесоруб», о котором я упоминал, начало работать в окрестностях Мещуры.

– Княжпогостский район многие воспринимают как транзитный, через него проходит дорога, связывающая юг Коми и другие регионы с Ухтой, северными городами, даже в НАО этим путем едут. Почему на вашем участке трассы так мало дорожной инфраструктуры, тех же кафе? Местным предпринимателям это неинтересно?

– Интересующиеся есть, но, как правило, все упирается в проблемы с землей. Те участки, где можно было бы поставить кафе, не в собственности муниципалитета. Либо это федеральные земли, либо принадлежат предприятиям. И вторая причина – это лично мое мнение – не хватает у нас активных людей. Возможно, и хорошего примера не хватает. Надеюсь, когда активнее пойдут дела с реализацией проектов в рамках ТОСЭР, местный малый бизнес тоже оживится.

– Емва – единственный город в Коми, где школьников возят на учебу бесплатно. Как удается найти средства в бюджете на такие льготы, если каждая копейка на счету?

– Да, мы возим детей из Емвы в школы бесплатно. Город Емва имеет большую протяженность – 11 километров, две средние школы находятся в центре города, поэтому решили обеспечить подвоз детей бесплатно школьными автобусами. Обходится это нам в два миллиона с лишним рублей в год. Также организована адресная социальная поддержка многодетных семей, не имеющих статуса малоимущих, – их детей бесплатно кормят в школах дважды в день. Такую же помощь получают дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети, которые живут в интернате при школе №1 в Емве, получают бесплатное четырехразовое питание. И все это за счет муниципалитета. Откуда средства? Стараемся все делать рачительно. Вот, например, по пути сюда вы видели на улице дом деревянный недоразобранный? Он аварийный, на снос полмиллиона рублей требовалось. А мы объявили, что отдаем его на дрова тому, кто его разберет бесплатно. Нашелся желающий, разбирает постепенно, дрова продает. Полмиллиона сэкономили. И таких примеров немало.

– Сейчас в республике обсуждается возможность проведения референдума по вопросу переноса столицы из Ухты в Сыктывкар. Как вы к этому относитесь?

– Идея о переносе столицы Республики Коми из Сыктывкара в Ухту не нова. Она возникала в мыслях общественности уже много раз. Сейчас вновь появилась инициативная группа, которая выступает за перенос столицы, и это неплохо. Люди имеют свое мнение, имеют право его высказать. Сегодня уже собрано необходимое количество подписей граждан, выступающих за проведение данного референдума, я не стал исключением и тоже отдал свою подпись за его проведение. Хорошо то, что руководство республики прислушивается к мнению общественности и не только не препятствует проведению референдума, но и всячески поддерживает идею его проведения. Сегодня вопрос о переносе столицы республики многих задел за живое, и я считаю, что именно референдум сможет поставить точку в многолетних спорах о нахождении столицы.

– Ваше мнение об официальном старте избирательной кампании по выборам президента России?

– В 2018 году россиянам предстоит принять одно из важнейших для нашей страны решений – выбрать президента страны. Нам всем дано право голоса, и мы обязательно должны этим правом воспользоваться. Люди должны понимать, что именно от их выбора будет зависеть судьба целой страны и каждого гражданина этой страны.

Наша основная задача на местах провести выборы на высоком организационном уровне, обеспечить готовность избирательных участков и прилегающих территорий. В конечном итоге мы должны обеспечить жителям нашего района возможность реализовать свое избирательное право.

Беседовала Анна ПОТЕХИНА

Фото Ивана ШЕЛЕГОВА