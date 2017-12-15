Воркуте нужна санавиация

Депутаты Госсовета Коми считают необходимым создать в Воркуте точку базирования санитарной авиации. Развитие санитарной авиации в Арктической зоне России стало основной темой заседания Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации РФ, которое состоялось 12 декабря.

Позицию Госсовета Коми на мероприятии представил вице-спикер республиканского парламента Владимир Косов. Он рассказал, что в Воркуте, которая входит в Арктическую зону РФ, услуги санитарной авиации оказываются вертолетом Ми-8, базирующимся в городе Печоре. Время выполнения санитарного задания по эвакуации пациентов, в том числе представителей коренных народов Крайнего Севера, составляет более шести часов. Для развития этого вида деятельности необходимо создание точки круглосуточного базирования вертолета в Воркуте, что позволит сократить время выполнения санитарного задания до двух-трех часов и затраты на его выполнение примерно в два раза. В перспективе заполярный город может стать межрегиональным центром по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.

При этом, по данным республиканского минздрава, чаще всего жители Воркуты умирают от болезней системы кровообращения. Учитывая удаленность территории и ее особенности, возрастной состав населения и структуру смертности, планируется развитие технологий, направленных на снижение смертности от этой группы заболеваний. Так, в рамках республиканского проекта «Организация и развитие сети сосудистых центров в Республике Коми в 2016-2018 годах» в следующем году для Воркутинской больницы скорой медицинской помощи планируется приобрести ангиографический комплекс и организовать подготовку врача соответствующей квалификации. Это позволит жителям получать высокотехнологичную медицинскую помощь при болезнях сердца и сосудов, не выезжая за пределы города.

Сдерживающими факторами развития санитарной авиации в Арктике, помимо сложных погодных условий, являются высокая стоимость перевозок, а также физически и морально устаревший парк авиационной техники.

В связи с этим правительству России рекомендовано определить механизмы государственной поддержки региональных авиакомпаний, направленные на покупку и обновление воздушных судов, оснащенных медицинскими модулями, для бесперебойного и качественного обслуживания рейсов санитарной авиации в Арктической зоне.

Предложено также внести изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части наделения органов местного самоуправления полномочиями по строительству, содержанию и обслуживанию вертолетных площадок.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина на развитие санитарной авиации в стране в 2017 году было выделено 3,3 миллиарда рублей. Аналогичные объемы финансирования закреплены до 2020 года. Основная часть средств направляется в регионы Сибири, Севера и Дальнего Востока.

В Коми для оказания авиационных услуг по выполнению санитарных заданий скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, будет использоваться авиапарк регионального перевозчика «Комиавиатранс». Работа по повышению доступности оказания медицинской помощи населению труднодоступных территорий региона ведется в рамках поручения главы Коми Сергея Гапликова.

Пресс-служба Госсовета Коми