Аппарат диагностики нового поколения появился в кожвендиспансере

Новый высокотехнологичный аппарат для высокочастотного ультразвукового сканирования кожи принял на вооружение республиканский стационар кожно-венерологического диспансера. Техника позволяет проводить безболезненное точечное исследование всех трех слоев кожи: эпидермиса, дермы и гиподермы, что особенно важно при анализе на онкологическое заболевание.

Оборудование стоимостью около трех миллионов рублей было приобретено в целях совершенствования дерматологической помощи населению Коми за счет средств республиканского бюджета. Весь спектр этого вида медицинских услуг будет проводиться бесплатно в рамках программы государственных гарантий по направлению врачей-дерматологов и онкологов.

Ультразвуковое исследование кожи – это современный метод диагностики. Раньше основным методом исследования кожи были гистология и патоморфология. Ультразвуковое исследование заполняет пробел между наружным исследованием и внутренним.

УЗИ-исследование обладает целым рядом неоспоримых преимуществ: неинвазивность (исследование не связано с проникновением под кожу), безболезненность, безопасность, высокая точность измерений. Все исследования проводятся без повреждения тканей и могут повторяться на одном и том же участке кожи многократно.

Как отметила и.о. заведующего стационарным отделением РКВД Татьяна Коми, осмотреть все слои кожи позволяет глубина сканирования датчика (до 16 миллиметров), что необходимо для определения глубины залегания доброкачественных или недоброкачественных опухолей, оценки динамики при проведении активного лечения.

– К сожалению, не всегда анализы и осмотр дают точные результаты. Существуют дерматологические заболевания, причину которых выявить довольно сложно, повреждения могут быть незаметны и локализованы в глубоких слоях кожи, для оценки их состояния и может потребоваться ультразвуковое обследование. Этот аппарат позволяет выявить состояния, при которых формируется образование под кожей – в капсуле или без нее, мы можем определить его границы, что дает возможность правильно построить терапию. При псориазе, например, важно определить динамику. Мы проводим активную терапию и смотрим, насколько уменьшились бляшки, – добавила специалист.

Область применения данного вида диагностического исследования достаточно широка и позволяет изучать морфологические и функциональные изменения при острых и хронических заболеваниях кожи, помимо псориаза это атопический дерматит, склеродермия, панникулит, в том числе при рубцовых изменениях и липодистрофиях, а также проводить мониторинг кожных отеков и заживления ран. УЗИ кожи позволяет проводить предоперационное измерение глубины распространения и объема опухолей при хирургическом вмешательстве, в том числе и электрохирургии, криохирургии, лазерной или лучевой терапии, диагностировать состояние кожи в случае трудно определяемых невооруженным глазом проявлений.

Важнейшим приложением ультразвукового метода является выявление опухолевых образований (меланома, базальноклеточная карцинома, сквамозно-клеточная карцинома), визуализация, определение размеров, объема и глубины инвазии, а также выбор методов лечения, установка параметров и контроль эффективности лечения.

Оборудование введено в эксплуатацию, работает на современном аппарате врач ультразвуковой диагностики совместно с врачом-дерматологом. В декабре планируется обучение врача-дерматолога РКВД на базе московского НИИ косметологии и дерматологии. В дальнейшем на аппарате он будет работать в паре с врачом УЗИ.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА