Андрей Галин: «Вовремя «поймать» рак будет гораздо проще» 

Что такое раковое заболевание кожи, какое место оно занимает от общего количества злокачественных опухолей? Какие виды онкологических кожных заболеваний наиболее опасные? Об этом в интервью «Республике» рассказал главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РК Андрей Галин.

– Что это такое – рак кожи?

– Это заболевание, получающее свое развитие из многослойного плоского эпителия, представляющее собой злокачественную опухоль. Чаще всего появляется на открытых участках кожи, возможно возникновение опухоли на лице, больше всего подвержены нос и лоб, а также уголки глаз и уши.

– Насколько это заболевание характерно для населения Республики Коми?

– Среди общего числа злокачественных опухолей рак кожи составляет около 10 процентов. В настоящее время дерматология отмечает тенденцию к росту заболеваемости со среднегодовым приростом 4,4 процента. За последние три года отмечена тенденция к повышению заболеваемости раком кожи у жителей республики – с 14,89 в 2013 году до 17,54 на 100 тысяч населения.

– Кто наиболее всего подвержен этому заболеванию?

– Чаще всего рак кожи развивается у людей пожилого возраста, независимо от их пола. Наиболее предрасположены к возникновению заболевания светлокожие люди, лица, проживающие в условиях повышенной инсоляции (жаркие страны, высокогорные местности) и длительно пребывающие на открытом воздухе. Среди причин, вызывающих злокачественное перерождение клеток кожи, на первом месте стоит избыточное ультрафиолетовое облучение. Это доказывает тот факт, что почти 90 процентов случаев рака кожи развиваются на открытых участках тела (лицо, шея), наиболее часто подвергающихся облучению. Причем для людей со светлой кожей воздействие УФ-лучей является наиболее опасным.

– Что может спровоцировать болезнь?

– Возникновение рака кожи может быть спровоцировано воздействием на нее различных химических веществ, обладающих канцерогенным действием: деготь, смазочные материалы, мышьяк, частицы табачного дыма. Привести к появлению рака могут радиоактивные и термические факторы, действующие на кожу. Так, рак кожи может развиться на месте ожога или как осложнение лучевого дерматита. Частая травматизация рубцов или родинок тоже может стать причиной их злокачественной трансформации с возникновением рака кожи.

– Имеет ли заболевание наследственный фактор?

– Предрасполагающими к появлению рака кожи могут быть наследственные особенности организма, что обуславливает семейные случаи заболевания. Кроме того, некоторые кожные болезни обладают способностью со временем подвергаться злокачественному перерождению в рак кожи. Такие заболевания относятся к предраковым состояниям. Их перечень включает эритроплазию Кейра, болезнь Боуэна, пигментную ксеродерму, лейкоплакию, старческую кератому, кожный рог, меланоз, а также хронические воспалительные поражения кожи (трофические язвы, туберкулез, сифилис) и другие.

– В последнее время онкологи все чаще говорят о таком виде рака кожи, как меланома. Чем характерно это заболевание и насколько благоприятен исход у тех, у кого обнаружили коварное образование?

– Меланома является одним из наиболее опасных видов рака кожи вследствие агрессивного характера заболевания. Скорость роста и развития меланомы находится на втором месте после рака легких. Опасность этого злокачественного образования заключается в ускоренном образовании метастаз не только в прилегающих слоях кожи, но и лимфогенным и гематогенным путем распространения раковых клеток в лимфатические узлы и отдаленные внутренние органы.

В последние годы все чаще меланома определяется на первых двух стадиях. В большинстве случаев для первой и второй стадий прогноз наиболее благоприятен и составляет около 85 процентов пятилетней выживаемости пациентов. Однако более точный прогноз зависит от толщины новообразования. Надеюсь, с появлением в РКВД нового оборудования «поймать» заболевание будет гораздо проще на первых стадиях.

Беседовала Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА