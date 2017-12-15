В Коми уточняется регистр избирателей

По предварительным подсчетам республиканской Избирательной комиссии, численность избирателей в Коми к марту 2018 года, когда состоятся выборы президента Российской Федерации, может составить порядка 680 тысяч человек. Сейчас Избирком РК уточняет сведения, содержащиеся в регистре избирателей. Его актуализация позволит составить корректные списки всех жителей республики, обладающих активным избирательным правом.

Регистр – это подсистема Государственной автоматизированной системы «Выборы», в которой содержатся сведения обо всех избирателях, зарегистрированных на территории РК. Как отметил председатель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев, по разным причинам не всегда все необходимые сведения попадают в ГАС «Выборы». Например, это касается так называемых двойников – людей, зарегистрированных в двух и более субъектах РФ.

– Управление по делам миграции МВД РФ провело сверку своей базы данных о регистрации граждан по месту жительства. Выявлено 600 тысяч повторяющихся записей. В Коми поступила информация о 2600 «двойниках». В большей степени это касается Воркуты. Теперь мы совместно с Управлением по делам миграции корректируем данные: если в адрес миграционного подразделения поступил оригинал регистрации гражданина, например, в Краснодаре, то этот гражданин будет исключен из нашей базы данных, – рассказал Дмитрий Митюшев.

Также проводится сопоставление данных об умерших гражданах Республики Коми со сведениями в регистре. По словам председателя Избиркома РК, в их базе было выявлено около 600 граждан, числившихся как избиратели, хотя они уже умерли.

Уточняется информация и по недееспособным гражданам, которые не обладают активным избирательным правом и не вправе голосовать на выборах. Они остаются в регистре избирателей, но напротив их фамилии ставится галочка, и при изготовлении списка избирателей такие граждане туда не попадают. Практика Российской Федерации показала, что таких галочек в ГАС «Выборы» гораздо меньше, чем фактическое количество недееспособных.

Факт недееспособности устанавливается судом, затем эта информация передается главе муниципалитета, а он в свою очередь должен отправить сведения в Избирком РК через системных администраторов на своей территории. Сейчас эти данные будут тщательно проверяться.

Еще одна проблема связана с осужденными.

– Например, гражданин Иванов отбывает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. И раньше чем через три года вроде как вернуться не может, но в списке избирателей он появляется. Сейчас мы тоже занялись этой проблемой и будем сопоставлять нашу базу с базой данных УФСИН, – пояснил Дмитрий Митюшев.

Результатом проделанной работы должны стать корректные списки избирателей. Кроме того, это позволит выявить реальную явку на выборах президента России.

Кстати, как рассказали в Избиркоме РК, численность избирателей в регионе определяется два раза в год. По состоянию на 1 июля 2017 года в Коми значился 685 271 избиратель. Из них 186 тысяч проживает в Сыктывкаре, в Ухте почти в два раза меньше – 87 тысяч, в Воркуте – 68 тысяч. Самый же малочисленный муниципалитет – Койгородский район, здесь проживает всего 7335 избирателей.

За полгода в силу естественных причин и миграции Республика Коми теряет от 4 до 5 тысяч человек. Так что ожидаемая численность избирателей может составить 680 тысяч человек, а с учетом проводимых мероприятий по актуализации регистра, возможно, число избирателей сократится еще на 4 тысячи человек.

Галина ВЛАДИС