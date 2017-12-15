Четкий курс развития страны

С таким президентом, как Владимир Путин, мы четко понимаем, каким курсом движемся и какие решения необходимы для развития страны.

Об этом заявил глава Коми Сергей Гапликов в ходе церемонии вручения государственных наград жителям республики, приуроченной ко Дню Конституции, сообщает пресс-служба руководителя региона.

– За последние годы мы добились серьезных качественных изменений в стране под руководством нашего президента Владимира Путина. Вспомните, какой была страна еще несколько десятилетий назад. Какими были неуверенными наши взгляды в будущее. Сегодня мы точно знаем, что в нашей стране такого больше не повторится, – заявил Сергей Гапликов. – Владимир Владимирович Путин – это человек, который не боится брать ответственность на себя за судьбу страны. Он поддерживает инициативы, которые идут снизу. А его в свою очередь поддерживает подавляющее большинство граждан России. Именно такой человек и должен возглавлять нашу страну.

Глава Коми также прокомментировал пресс-конференцию Владимира Путина.

– Мы в очередной раз убедились, что наш президент четко понимает, каким курсом мы движемся, какие решения необходимы для закрепления достигнутых успехов и наращивания позитивных изменений в социально-экономической сфере. Владимир Владимирович обозначил приоритеты внутренней политики и дальнейшего развития страны. Это в том числе и перспективы арктических территорий страны, в освоении которых важную роль играет и наша республика, – отметил глава региона. – Значительная часть вопросов, заданных на пресс-конференции, была посвящена международной повестке. Миротворческая миссия нашего президента, особенно на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива, поддержана руководством и жителями этих государств.

Решение президента о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах Сергей Гапликов назвал ответственным и серьезным шагом:

– Это взвешенная позиция нашего руководителя. И, конечно, мы понимаем, в какое непростое время, особенно во внешнеполитической повестке, сегодня мы вынуждены находиться. Глава государства дал четко понять, что в основе его деятельности всегда были и будут соблюдение прав и свобод граждан нашей страны, сохранение целостности государства и приоритеты внешнеполитического курса.

Лина ПЕРОВА