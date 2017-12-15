Владимир Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем

В Москве прошла 13-я пресс-конференция президента России

В четверг в Центре международной торговли прошла большая ежегодная пресс-конференция президента России. Владимир Путин в 13-й раз отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов, потратив на 65 вопросов три часа 50 минут.

На пресс-конференцию главы государства аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ: 1640 журналистов, в том числе представители СМИ из Республики Коми – агентств «Комиинформ», БНК, телеканала «Юрган», газет «Республика» и «Коми му».

Именно представителю коми-язычного издания удалось привлечь внимание президента арктической темой. Отвечая на вопрос Дарьи Шучалиной, Владимир Путин напомнил, что программа развития Арктики в целом уже выстроена:

– У нас целая программа выстроена по развитию Арктики. Здесь важно только, чтобы промышленное освоение Арктики, включая добычу сырья, причем самого разного… Я говорил и хочу еще раз повторить, перефразировать великого Ломоносова, когда он говорил, что богатство России будет прирастать Сибирью. Теперь богатство России должно прирастать Арктикой. Там основные наши запасы минерального сырья. Но освоение этих запасов минерального сырья должно идти параллельно с заботой о природе, с соблюдением всех требований, которые предъявляются к хозяйственной деятельности в этом очень чувствительном регионе.

По словам президента, важно обеспечить экологическую и военную безопасность в этом регионе.

– Напомню, я был на Земле Франца-Иосифа, там несколько лет назад иностранные экскурсоводы, когда водили иностранные группы, говорили: «Это острова, которые совсем недавно принадлежали России». Они как-то подзабыли, что это вообще российские острова, но теперь мы им напомнили, и все там в порядке. И, наконец, есть еще одно важное соображение. Нужно никогда не забывать об интересах малых коренных народов Севера. Это чрезвычайно важная вещь. Нельзя нарушать их традиционных хозяйственных интересов и так далее. А если что-то неизбежно вступает в противоречие с реализацией крупных общенациональных проектов, безусловно, должны быть представлены меры по компенсации и замещению. Поэтому это комплексная задача. Надеюсь, мы так и будем подходить к этому.

А началась пресс-конферен-ция с вопроса радиостанции «Говорит Москва» о том, какой Владимир Путин видит Россию в будущем:

– Я уже много раз говорил о том, какой бы я хотел видеть Россию, – и на таких массовых мероприятиях, и в беседах более камерного характера. Еще раз скажу: она должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти.

Также Владимир Путин снял вопрос о формате своего участия в предстоящих выборах, заявив, что будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. По словам президента, члены его предвыборного штаба пока не определены.

На пресс-конференции были затронуты темы изучения национальных языков в школах и укрупнения регионов. Владимир Путин заверил, что никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию регионов нет и быть не может: «Во всяком случае, пока я президент, этого не будет».

Президент также прокомментировал итоги выполнения майских указов, заявив, что их принятие было правильным и необходимым решением:

– Примерно 94 процента заявленных целей исполнены. Это касается в том числе и уровня заработных плат в бюджетной сфере. Уверен, что в 2018 году, как и планировалось, все будет доведено до логического завершения.

По словам президента, задача по расселению людей из аварийного жилья, поставленная в майских указах, практически во всех регионах выполнена.

– Теперь другая была поставлена задача – обеспечить детей местами в детских садах. Она практически тоже решена на 98,96 процента. В начале этой программы у нас около полумиллиона детей нуждались в местах в детских садах. Сейчас в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации эта задача решена полностью. Есть несколько регионов, где еще работа не закончена. Количество детей, которые ожидают мест в очередях, – 63 тысячи. Уверен, мы в ближайшее время этот вопрос закроем. Так что в целом майские указы выполняются удовлетворительно, – резюмировал глава государства.

Отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста, президент заявил, что окончательное решение на этот счет может быть принято к 2020 году. Также он пообещал не поднимать налоги в России до конца 2018 года и заявил о необходимости освободить свыше 40 миллионов россиян от выплаты налоговых задолженностей.

Валентин ТИМЧЕНКО