Подписи в поддержку референдума сданы в избирком

Инициативная группа, выступающая за проведение референдума о переносе столицы Коми из Сыктывкара в Ухту, сдала подписные листы в Избирательную комиссию региона.

Из более чем 28 тысяч собранных подписей в избирком предоставлено 14 999, поскольку согласно республиканскому закону о выборах и референдумах предъявить в проверяющий подлинность подписей орган необходимо 13 705 автографов, то есть два процента от общего числа зарегистрированных на территории Коми избирателей. Сверх указанной цифры допускается еще 10 процентов.

Из этого количества избирком проверит 20 процентов – 2 741 подпись участников референдума. Уже проведена жеребьевка путем случайной выборки с участием уполномоченного представителя инициативной группы, который вытащил три папки с подписными листами. И именно эти подписи сейчас будут проверять на соответствие персональным данным.

Для проверки подписных листов будет использован регистр избирателей ГАС «Выборы», привлекут экспертов-почерковедов, работников Управления по вопросам миграции МВД по Коми. Если вдруг обнаружится 10 и более процентов недействительных подписей, референдум может и не состояться.

На проверку подписей по закону отведено 10 дней, но ввиду большого общественного резонанса эту работу в избиркоме обещают выполнить быстрее.

Между тем корреспонденту агентства «Комиинформ» удалось взять комментарий у известной телеведущей Ксении Собчак об ее отношении к такой форме народного волеизъявления, как референдум.

– Я поддерживаю любые референдумы на территориях, потому что для населения это едва ли не единственная возможность не только поднять актуальные вопросы, но и решить их демократическим путем – путем всенародного голосования, – отметила Ксения Собчак. – Пользуйтесь тем, что 18 марта 2018 года – выборы. Воспринимайте ситуацию со своей точки зрения: не важно то, что референдум могут разрешить только ради поднятия явки. Рассматривайте эти обстоятельства как уникальный шанс воспользоваться тем, что власти вряд ли станут препятствовать волеизъявлению граждан.

Лина ПЕРОВА