ТПП Бахрейна поможет в продвижении инвестпроектов

Торгово-промышленная палата Королевства Бахрейн окажет содействие в продвижении инвестиционных возможностей Коми. Об этом договорились глава республики Сергей Гапликов и председатель палаты Халид Аль Моайед. Рабочая встреча состоялась в столице Бахрейна Манаме, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Напомним, в рамках делового визита в Бахрейн Сергей Гапликов провел ряд переговоров с деловыми кругами Ближнего Востока. С участием арабских партнеров состоялись презентации перспективных проектов в сфере транспорта и телекоммуникаций, в лесоперерабатывающей отрасли, нефтегазовой промышленности, туристическом и агропромышленном комплексах.

По итогам посещения бизнес-центра в Манаме с руководством Совета по экономическому развитию Бахрейна достигнута договоренность по обмену лучшими практиками. Минтранс королевства высоко оценил перспективы реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Республики Коми, в том числе по созданию транспортного коридора к Северному морскому пути и развитию Северного широтного хода.

– Мы заинтересованы в дальнейшем развитии нашей территории и привлечении в регион новых инвесторов и партнеров. Безусловно, мы готовы работать над новыми проектами, которые могут быть предложены с вашей стороны. Мы открыты для сотрудничества и готовы обсуждать различные направления взаимодействия, – заявил глава Республики Коми.

Председатель Торгово-промыш-ленной палаты Бахрейна Халид Аль Моайед выразил готовность оказать максимальное содействие в продвижении инвестиционных возможностей Коми.

Глава республики также провел сегодня рабочую встречу с заместителем премьер-министра Бахрейна, шейхом Мохаммедом бин Мубараком Аль Халифой, на которой обсуждались перспективы сотрудничества в экономике, науке и вопросы по обмену квалифицированными кадрами.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi