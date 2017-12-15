продукция доберется с помощью «Меркурия»

С 1 января в России предусмотрен переход на обязательную электронную ветеринарную сертификацию товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору: мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, молоко и молочная продукция и так далее. Каждое перемещение продуктов животного происхождения будет фиксироваться в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Меркурий». Весь путь продукции от поля до прилавка при желании сможет проследить и покупатель.

Пока производители и дистрибьюторы товаров, поднадзорных Госветконтролю, а также логистические центры, торговые сети и розничные магазины могут выбирать, в каком виде оформлять ветеринарные сопроводительные документы: в электронном или бумажном. С первого дня нового года они будут обязаны оформлять эти документы только в электронном виде – через ФГИС «Меркурий».

Цель электронной ветеринарной сертификации – обеспечение безопасного оборота продовольственных товаров и возможности проследить продукцию на всех этапах ее обращения – от производителя до конечного потребителя.

Например, ферма отправляет мясо мясокомбинату и оформляет при этом электронные ветеринарные сопроводительные документы на партию. Мясокомбинат при получении делает отметку в «Меркурии», что принял партию с ветеринарным свидетельством под определенным номером. Из полученного сырья мясокомбинат производит продукцию (колбасу, сосиски, фарш) и отправляет их в различные торговые точки — на каждую позицию своей поставки он создает новые ветеринарные сопроводительные документы. Когда магазин принимает товар, ему нужно сделать соответствующие отметки в «Меркурии».

Таким образом, с помощью системы можно проследить, откуда на прилавке взялась конкретная колбаса, какие фермы поставили для нее мясо. В итоге контрафактной продукции будет куда сложнее попасть на прилавки – в идеале появление в магазинах продукции неизвестного или сомнительного происхождения должно быть вовсе исключено. Если бумажный документ несложно подделать, то электронный документ «внедрить» в информационную систему намного труднее.

На данный момент система используется органами государственной ветеринарной службы и хозяйствующими субъектами на добровольной основе, но пользователи уже успели оценить ее преимущества – их немало и помимо обеспечения прозрачности происхождения продукции. Например, электронный документооборот позволяет сократить время обработки данных – и для производителей, и для продавцов, и для сотрудников ветслужбы.

Как сообщил руководитель департамента ветеринарии Минсельхоза РК Андрей Белых, еще в апреле была создана рабочая группа по переходу на электронно-ветеринарную сертификацию, активно шло подключение бюджетных учреждений Коми к ФГИС «Меркурий». К октябрю в системе были зарегистрированы 70 процентов хозяйствующих субъектов, связанных с оборотом вышеуказанной продукции.

В Коми действуют 16 ветеринарных станций и одна ветеринарная лаборатория, все они включены в систему «Меркурий», их подразделения есть во всех муниципальных образованиях республики, поэтому в Коми в любом городе и районе можно получить электронный ветеринарный сертификат.

– Все государственные учреждения, которые обязаны осуществлять ветеринарную сертификацию, готовы к оформлению документов в электронном виде, – заверил Андрей Белых.

Как подчеркнул представитель Минсельхоза, для подключения хозяйствующих субъектов к системе «Меркурий» не требуется больших финансовых затрат: достаточно иметь доступ в интернет через электронное устройство (компьютер, планшет, смартфон) и бесплатно получить индивидуальные реквизиты для доступа к системе.

Кстати, именно из-за всемирной сети, которая пока добралась не до всех уголков Коми, производители продукции высказывают опасения – что делать в тех населенных пунктах, где нет устойчивой телефонной связи и доступа в интернет. Андрей Белых отметил, что эта проблема на сегодня актуальна не только в Коми и Минсельхоз РФ готовит поправки в свои нормативно-правовые акты, которые в виде исключения оставят для таких территорий возможность выдачи ветеринарных сертификатов на бумажных носителях. Это, конечно, временный вариант – исключительно до тех пор, пока интернет не появится во всех уголках республики.

Те, кто не умеет работать в системе «Меркурий», могут пройти обучение в Сыктывкаре в институте переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса Республики Коми или в учебном центре при республиканской станции по борьбе с болезнями животных. Заинтересованным специалистам надо поторопиться с обучением и подключением к «Меркурию». Андрей Белых напомнил, что времени на «раскачку» не осталось, счет идет буквально на дни: с 1 января продукция, «сопровождаемая» бумажными ветеринарными документами, будет считаться несертифицированной и изыматься из оборота.

Людмила ВЛАСОВА

Фото kurierlgov.ru