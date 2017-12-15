Даешь, молодежь

В «РН – Северная нефть» назвали лучшего молодого специалиста

В «РН – Северная нефть», дочернем обществе НК «Роснефть», состоялся первый конкурс «Молодой специалист года – 2017».

В числе претендентов на звание лучшего – шестеро молодых специалистов «РН – Северная нефть» второго и третьего годов работы, которые и в профессии, и в общественной деятельности стараются быть на высоте.

Без них не обходится ни одно корпоративное мероприятие, будь то научный форум, спортивные состязания или профориентационный марафон для школьников. Они же в числе участников общегородских волонтерских проектов, благотворительных акций, культурных и просветительских мероприятий, где главная роль отводится молодым.

За титул победителя решили побороться технолог сектора повышения производительности резервуаров и геолого-технических мероприятий управления по разработке месторождений Сергей Пеньков, ведущий экономист отдела экономической оценки и мониторинга инвестиционных проектов управления экономики и планирования нефтегазодобычи Тигран Хачатрян, начальник смены центральной инженерно-технологической службы Александр Поляков, специалист транспортного управления Дарья Шайхутдинова, технолог цеха эксплуатации трубопроводов Сахраддин Гасанлы и оператор технологических установок цеха подготовки, перекачки нефти № 2 Игорь Черников.

Оценивало выступления молодых нефтяников беспристрастное жюри. В составе экспертного совета – генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга, первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер Общества Георгий Дертев, заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам – начальник управления по персоналу и социальным программам Сергей Кривоножкин, директор Усинского филиала УГТУ Наталья Пичко, а также директор усинского Дворца культуры Эльвира Хохлова.

Открывая программу, председатель жюри Владимир Шульга отметил, что быть первым в любом начинании всегда трудно, и тем приятнее успех, тем дороже победа. Генеральный директор дочернего общества «Роснефти» пожелал участникам первого конкурса среди молодых специалистов удачи и ярких выступлений, поддержал идею сделать состязание традиционным, чтобы конкурс наравне с другими инструментами кадровой политики мотивировал молодежь на повышение профессионализма и саморазвитие.

Участникам предлагалось три задания – «Видеовизитка», «Интервью» и «Творческий экспромт», все они оценивались по пятибалльной системе. Ребятам нужно было нетривиально рассказать о себе и своих профессиональных обязанностях, проявить находчивость и креативность, продемонстрировать кругозор и артистичность, а еще – готовность экспериментировать и импровизировать. Вот где конкурсантам пригодился опыт игр КВН!

Ключом к успеху стало блестящее чувство юмора, умение шутить не только на злобу дня, но и над собой. Особенно в этом отличился Тигран Хачатрян. Но и остальные участники не подкачали – «Видеовизитка» получилась очень яркой.

Не менее интересно прошло «Интервью», во время которого ребятам пришлось ответить на два вопроса, демонстрирующих профессиональный кругозор и способность находить нестандартные решения.

А самым зрелищным получился третий этап, творческий. Происходящее на сцене было тем более захватывающим, что некоторым участникам довелось впервые попробовать себя в новой ипостаси. Лезгинка, показательный спарринг самбистов, вокальный номер, бардовская песня, художественное чтение – чего только не продемонстрировали талантливые нефтяники.

Каждый номер зрители встречали настоящими овациями, а поддержка болельщиков для конкурсантов – все равно что надежное плечо друга в нужную минуту.

Жюри пришлось непросто – все участники проявили себя очень достойно, и решили все сотые доли балла.

Подводя итоги, судьи поблагодарили организаторов и конкурсантов за зрелищное мероприятие, зажигательные, артистичные выступления и искрометный юмор, а болельщиков – за активную поддержку.

– Конкурс «Молодой специалист года» прошел на очень высоком уровне, – подчеркнул председатель жюри Владимир Шульга, – участники отлично себя проявили и настолько высоко подняли планку, что следующим претендентам на звание лучшего молодого специалиста придется изрядно постараться, дабы соответствовать.

По итогам конкурсных испытаний главный приз и почетное звание «Молодой специалист года» получил Тигран Хачатрян. На втором месте Сергей Пеньков, на третьем – Александр Поляков. Приятным бонусом призерам к званиям и дипломам стали ценные призы.

Сертификаты на обучение в Москве по программам развития деловых навыков и дипломы участников получили Дарья Шайхутдинова, Игорь Черников и Сахраддин Гасанлы.

– Впечатления протрясающие, – поделился после конкурса Тигран Хачатрян, – откровенно говоря, на победу не рассчитывал, но очень старался сделать все, на что способен. Волновался невероятно: не каждый день выходишь на сцену, а с танцем – вообще впервые. Огромная благодарность артистам ансамблей «Чинар» и «Аревик» за колоссальную помощь в подготовке. Всем нам, конечно, пришлось нелегко – сами снимали и монтировали «визитки», после работы шли не домой, а на репетиции. Спасибо нашим близким за терпение, понимание и поддержку! Приятно, что все получилось, все испытали огромное удовольствие. Проводить такие конкурсы нужно – они сплачивают молодежь, помогают раскрыться с другой стороны и привносят в рабочие будни нечто яркое и неординарное.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»

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