От Парижа до Халхин-Гола

Восемьдесят лет назад, с мая по ноябрь 1937 года, в Париже под девизом «Искусство и техника в современной жизни» проходила Всемирная выставка. Участие в ней приняли 47 стран, в числе которых и СССР. Символом советского павильона стала 24-метровая скульптурная группа «Рабочий и колхозница», выполненная из нержавеющей стали по проекту Веры Мухиной. Одним из тех, кто монтировал в Париже это «величайшее произведение скульптуры XX века» (так оценила работу Мухиной европейская пресса) стал выходец из сысольского села Межадор Николай Морозов.

Родом из Межадора

Крупный инженер-строитель, доктор технических наук, лауреат Сталинской премии, автор многочисленных трудов по строительству, имеющий десятки авторских свидетельств в этой области, Николай Морозов малоизвестен на своей родине. Практически вся его жизнь и трудовая деятельность прошли в Москве, где он был вовлечен в осуществление самых грандиозных инженерно-строительных проектов СССР.

7 декабря в Национальной галерее Республики Коми начала работать выставка «Автопортрет на фоне символов эпохи: Николай Викторович Морозов». Проекты, картины, фотографии, личные вещи и уникальные документы своего отца в Сыктывкаре представил старший научный сотрудник отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук, археограф, источниковед, кандидат исторических наук Борис Морозов. Знаток древнерусской книжной культуры Борис Морозов, доказавший подлинность известной переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского, обнаруживший книгу из реальной библиотеки Ивана Грозного и первую известную книгу, созданную на территории Коми края, живет в Москве, но в последние годы его деятельность тесно связана с Коми. На открытии выставки в галерее он рассказал о своем отце.

Николай Морозов родился за пять лет до революции в селе Межадор. Его отец Виктор Яковлевич был участником Первой мировой войны, а в 1914 году в ходе Восточно-Прусской операции получил тяжелое ранение в голову – осколок снаряда попал в лицо и оставил большой шрам. После революции и Гражданской войны в 1926 году семья Морозовых переехала в Усть-Сысольск. В городе Виктор Яковлевич хотел дать хорошее образование всем своим шестерым сыновьям. Виктор Морозов жил в Сыктывкаре до 1946 года, потом переехал к одному из сыновей под Москву, обосновался в столице и умер в 1968 году.

Николай Морозов после окончания ремесленного училища в Усть-Сысольске продолжил учебу в Нижнем Новгороде. Днем он работал на строительстве автозавода, а вечером учился в строительном техникуме. Затем поступил в инженерно-строительный институт и, пока учился в вузе, стал автором реализованных проектов по строительству двух мостов, электростанции и домов для рабочих.

И Ленин наверху

Одаренного студента Горьковского строительного института заметили и на дипломную практику направили в Москву на строительство Дворца Советов. 420-метровое здание должно было возвыситься на месте взорванного в 1931 году храма Христа Спасителя. В гигантском здании планировалось проведение съездов и многотысячных праздников. Большой зал дворца предполагал 21 тысячу посадочных мест. По проекту дворец венчала стометровая статуя Ленина. До начала Великой Отечественной войны закончилась кладка фундамента высотной части, главного входа и стороны, обращенной к Волхонке, высотой до семи этажей. Но во время войны стальные конструкции Дворца Советов пришлось разобрать – стране нужна была сталь. После войны проект был заморожен, а в конце 1950-х годов в фундаменте Дворца Советов был создан самый большой в мире открытый зимний плавательный бассейн «Москва». Сейчас на его месте построен новый храм Христа Спасителя.

Возможно, что будущий инженер попал в Москву благодаря родной тете Анне Заболоцкой, которая была хорошо знакома с главным архитектором по возведению Дворца Советов Борисом Иофаном. Она могла попросить его, чтобы племянник прошел преддипломную практику в Москве. Студент предложил конструктивно новое решение при создании главного железного каркаса здания – использовать вместо клепки сварку. О его рацпредложении написала «Комсомольская правда». Дипломная работа Николая Морозова была посвящена конструкции статуи Ленина, которая должна была венчать Дворец Советов.

Парижский сувенир

После работы над строительством Дворца Советов уроженец Коми стал участником другого грандиозного проекта – установки на Всемирной выставке в Париже статуи «Рабочий и колхозница». Инженерам и проектировщикам под руководством Бориса Иофана нужно было смонтировать монумент перед входом в советский павильон. Математический расчет поручили группе молодых инженеров, среди которых был и двадцатипятилетний Николай Морозов.

– Отец хорошо знал математику, – уточнил Борис Морозов. – Еще до войны он начал разгадывать знаменитую теорему Ферма. Будучи профессором, свои расчеты посылал в международную комиссию, которая рассматривала разные варианты решения математической загадки.

Известно, что на изготовление «Рабочего и колхозницы» ушло порядка трех с половиной месяцев. Скульптуру высотой около 25 метров и весом 185 тонн распилили на 65 частей и на 28 вагонах отправили в Париж. Там поезд встретили советские специалисты, среди которых был и Николай Морозов. За одиннадцать дней они смонтировали и установили памятник. В Париже Николай Морозов купил фотоаппарат «Кодак», который сейчас представлен на выставке в Национальной галерее РК.

Война началась на Халхин-Голе

Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли все шестеро братьев Морозовых. И все они вернулись домой, хотя трое получили тяжелые ранения. Но для Николая Морозова война началась еще раньше – в 1939 году он стал участником вооруженного конфликта у реки Халхин-Гол на территории Монголии. Тогда недалеко от границы с Маньчжоу-го между СССР, Монголией с одной стороны и Японской империей и Маньчжоу-го с другой прошла локальная война. Перемирие между СССР и Японией было заключено 16 сентября 1939 года. На Халхин-Голе Николай Морозов получил офицерское звание воентехника первого ранга.

После демобилизации вернулся на работу в управление строящегося Дворца Советов. А летом 1941 года добровольцем ушел на фронт. Служил в отдельном строительном батальоне 33-й армии. В августе 1941 года попал в окружение в лесах под Ельней и с группой сослуживцев угодил в плен, но сразу же сбежал. Осенью снова попал в плен и был отправлен в концлагерь. Из каждого лагеря он совершал побег, но его ловили. В мае 1945 года Николая Морозова освободили американцы. Удивительно, но ему удалось избежать советских лагерей. После проверок Николаю Морозову вернули офицерское звание и наградили медалью «За победу над Германией». В 1958 году за организацию в лагере подпольной группы его наградили орденом Красной Звезды.

Хрущевские панели

После войны Николай Морозов поступил в аспирантуру Академии архитектуры, женился, в семье родились двое сыновей. Свою кандидатскую диссертацию он посвятил индустриальному жилищному строительству. Морозов стал одним из родоначальников крупнопанельного домостроения в СССР.

– На одном из совещаний в преимуществе крупнопанельного домостроения удалось убедить секретаря московского горкома партии Никиту Хрущева, – рассказал Борис Морозов. – Хрущев с интересом выслушал и спросил, что теперь нужно делать. Отец предложил для начала построить небольшой экспериментальный завод. Хрущев прямо на совещании подписал приказ о его строительстве. А в 1947 году в Москве, на Соколиной Горе, вырос первый дом, возведенный не из кирпича, а из заводских панелей. А это более простой и дешевый материал. Еще не окончив аспирантуру, отец в 1951 году с группой родоначальников внедрения крупнопанельного домостроения получил Сталинскую премию третьей степени.

Первые крупнопанельные дома имели всевозможные украшения и колонны. И уже затем хрущевки упростились до широко известных всем «коробок».

Главным трудом Николая Морозова стала книга «Конструкции стен в крупнопанельном жилом здании». После защиты докторской диссертации он возглавил научно-исследовательский институт строительной физики, занимался разработкой вопросов, связанных с теплотехникой, светотехникой и акустикой. После Института строительной физики Николай Морозов возглавил отдел прочности в Институте строительных конструкций. В 1965 году ему довелось познакомиться с Юрием Гагариным – автограф космонавта также представлен на выставке.

В преддверии московской Олимпиады 1980 года начался масштабный ремонт Кремля. Перед укреплением фундамента здания Арсенала стали разъезжаться стены. Создали специальную комиссию, которую консультировал уроженец Коми. Падения стены удалось избежать.

– Отец любил рассказывать про детство в деревне, но ни разу не ездил на родину после войны и только незадолго до смерти, летом 1979 года, решил поехать в Сыктывкар и в Межадор, потом рассказывал, как ходил за грибами по старым местам, как вспомнил коми язык, – рассказал Борис Морозов. – Отец умер прямо на работе в марте 1981 года, сказался перенесенный ранее инфаркт. Похоронили его в подмосковном Пушкино. Но связь нашей семьи с Республикой Коми поддерживал еще с 1960-х годов сыктывкарский журналист Улитин. Он напал на эффектную по тем временам тему – писал о шести братьях Морозовых – участниках войны, пятеро из которых были заслуженными офицерами, и все после войны добились успехов в разных областях. Улитин и организовал мою первую поездку в Сыктывкар в 1985 году, причем я попал не только на землю предков, о которых имел тогда весьма смутное представление, но и на грандиозный для меня, только недавно ставшего кандидатом наук, финно-угорский конгресс.

Значительное место в экспозиции занимают картины и рисунки, представляющие Николая Морозова как художника.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА