Журналист «Республики» принимает участие в пресс-конференции президента страны

Сегодня в полдень начнется большая ежегодная пресс-конференция президента России. Владимир Путин в 13-й раз будет отвечать на вопросы российских и иностранных журналистов.



На пресс-конференцию президента России Владимира Путина аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ. Аккредитовано больше тысячи шестисот журналистов, в том числе представители СМИ из Республики Коми — агентств «Комиинформ», БНК, телеканала «Юрган», газет «Республика» и «Коми му».

Иностранные СМИ будут представлены корреспондентами из США, стран Европы, Японии, Китая, Турции, Кубы, Украины, Азербайджана, Ирана, Эстонии, Египта и многих других государств.