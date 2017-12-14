В центре «Мои документы» Сыктывкара открылся пункт приема платежей Почты России

На базе центра «Мои документы» Сыктывкара по ул. Горького, д. 2/1 начал работу пункт приема платежей Почты России. Новый сервис позволяет посетителям осуществлять платежи за государственные и муниципальные услуги посредством мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ) прямо в офисе организации. Услугу по приему денежных средств оказывают сотрудники Почты России.

Данная услуга будет удобна многим категориям граждан, особенно пожилым людям, маломобильным группам населения, молодым мамам с детьми и др. В настоящее время заявители оплачивают оказанные государственные и муниципальные услуги в отделениях банков, банкоматах и платежных терминалах. Теперь внести платеж можно без необходимости дополнительного посещения кредитных организаций.

Напомним, что мобильный почтово-кассовый терминал (МПКТ) состоит из фискального регистратора, выдающего кассовый чек, и смартфона с предустановленным приложением,позволяющим выбрать необходимый вид платежа. В ближайшее время пункты приема платежей будут открыты в 24 центрах/офисах «Мои документы» в Республике Коми.

текст и фото «Почта России»