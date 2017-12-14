Маршрут №33 отмечает год со дня своего первого рейса

За год, прошедший с запуска полуэкспрессного маршрута №33 «Городской автовокзал — Фанерный завод», им воспользовались 200 тысяч человек. Открытый в декабре прошлого года маршрут, помог связать между собой два противоположных конца Сыктывкара — Давпон и Эжву.



В основном к услугам этого маршрута прибегают сотрудники фанерного завода, которым так удобнее добираться до работы и обратно. Но комфорт поездок оценили и другие пассажиры, ведь на линии работают новые микроавтобусы марки Mercedes-Benz.

В качестве «подарка» на первый день рождения маршрута, в компании приступили к оснащению автобусов голосовыми автоинформаторами и электронными табло. В планах компании расширить маршрутную сеть и добавить еще несколько полуэкспрессных маршрутов.

Напомним, данный маршрут работает по нерегулируемому тарифу. Сейчас стоимость проезда составляет 30 рублей.

текст и фото «САТП №1»