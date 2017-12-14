Андрей Турчак: «Единая Россия» поддерживает решение президента России баллотироваться в качестве самовыдвиженца

Партия окажет главе государства поддержку и примет самое активное участие в его кампании, подчеркнул и.о. секретаря генсовета партии.

«Единая Россия» окажет всестороннюю поддержку Владимиру Путину и примет самое активное участие в его кампании.

— Мы поддерживаем решение президента России идти самовыдвиженцем и окажем ему всю необходимую помощь в сборе подписей и мобилизационной кампании. На сегодняшний день у «Единой России» создана самая разветвлённая региональная сеть», — заявил и.о. секретаря генсовета партии.

По словам Андрея Турчака, Путин не только моральный лидер партии, он – национальный лидер всей России, которого поддерживают представители разных партий и движений независимо от их политических взглядов.

— Владимир Владимирович – надпартийный лидер, и его желание идти не от конкретной партии, а самовыдвиженцем от всех людей, которые его поддерживают, понятно. На предстоящем съезде партия примет заявление о поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. Уверен, что это заявление будет поддержано делегатами единогласно, — заключил Андрей Турчак.