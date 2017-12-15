До чего техника дошла: «Юрган» транслирует прямой эфир из «рюкзака»

По данным ВЦИОМ, более 60% россиян доверяют новостям региональных телеканалов. У жителей Коми в рейтинге доверия телеканал «Юрган», вещающий по всей Республике. Чтобы репортажи с места событий еще быстрее «долетали» до 800 тысяч зрителей, ТВ-операторам «Юргана» добавили в штат еще одного оператора — «МегаФон».

Теперь, чтобы вести прямую трансляцию из Инты или Печоры, корреспондентам телеканала нужен только надежный сигнал мобильной сети и мобильный «ТВ-рюкзак» корреспондента, в который помещается портативный передатчик видеосигнала. Вес такого рюкзака: 12 килограммов техники и 1 грамм – SIM-карты «МегаФона», без работы последних организовать эфир по мобильной сети будет невозможно.

Для передачи информации в «рюкзаке» работают сразу 8 универсальных модемов, которые и обеспечивают подключение к 3G или 4G интернету. Их объединенная пропускная способность улучшает качество видео и звука в потоке.

Технология позволяет вести трансляцию с места событий с минимальной задержкой в 4-12 секунд. Крупнейшие российские и зарубежные телекомпании используют «мобильные рюкзаки». К настоящему времени, «рюкзак» телеканала «Юрган» уже передал зрителям сотни часов «живого» видео и прокачал 200 гигабайт трафика в сети «МегаФон».



«Особенность работы корреспондентов в большом количестве выездов на место событий и прямых включений. В период таких мероприятий, как фестиваль «Ыбица» или День республики — их число доходит до нескольких десятков в день, – рассказал технический директор телеканала «Юрган» Роман Евсеев. – Главная задача – вовремя начать трансляцию и оперативно передать через каналы хорошие звук и видео. Еще недавно для прямого эфира с улиц или отдаленных районов требовался целый микроавтобус, подключенный к дорогой спутниковой сети. Теперь у нас всегда наготове рюкзак с портативным телеканалом. Для организации эфиров с «полей» мы выбрали «МегаФон» за его хорошее покрытие сети».

«Связь со зрителями должна быть надежной», – уверен руководитель корпоративного бизнеса Сыктывкарского отделения «МегаФона» Александр Никитонов. — В этом году территория для качественной передачи прямых эфиров в сети «МегаФон» стала еще больше. Мы запустили скоростной интернет в селах Казлук, Донаель, улучшили скорости в Корткеросе и Усть-Куломе. Сеть 4G появилась в таких городах и районах как Инта, Печора, Сосногорск, Визинга, Объячево, Койгородок. Поэтому, например, новости с национального фестиваля Коми песни «Василей», который проходит под Старый новый год в Усть-Куломе, могут транслироваться через «мобильный рюкзак» «Юргана» и сеть «МегаФона»».

фото и текст «МегаФон»