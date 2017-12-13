Бизнес-миссия Коми в Бахрейне

Глава Республики Коми побывал с рабочим визитом в Королевстве Бахрейн. Под руководством Сергея Гапликова делегация региона, состоящая из представителей органов власти и бизнеса, провела ряд встреч и переговоров с арабскими партнерами по вопросам реализации на территории республики инвестпроектов, сообщает пресс-служба главы Коми.

Сергей Гапликов обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с министром транспорта и телекоммуникаций Бахрейна Камалем бин Ахмедом Мохаммедом, заместителем министра промышленности, туризма и торговли Надером Халилем Альмоайедом, министром нефти Шейхом Мохаммедом бин Халифой Аль Халифой и руководством Совета по экономическому развитию Бахрейна.

– Для нас было большой честью принимать у себя в гостях чрезвычайного и полномочного посла Королевства Бахрейн в Российской Федерации доктора Ахмеда Аль-Саати. Результатом этих встреч стали договоренности по организации бизнес-миссии Республики Коми в Королевство Бахрейн с презентацией инвестиционного потенциала республики. Визит нашей делегации – еще одно подтверждение тому, что наши связи укрепляются и имеют перспективу развития взаимовыгодных двусторонних отношений, – заявил Сергей Гапликов.

Глава Коми рассказал о природных и минерально-сырьевых ресурсах региона, транспортной инфраструктуре и энергосистеме, промышленности и топливно-энергетическом секторе, а также о формах и мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в республике.

В сфере транспорта и телекоммуникаций Сергей Гапликов презентовал проекты строительства Международного аэропорта и оптово-распределительного центра в Сыктывкаре. Глава региона также предложил участие в формировании Печорского транспортного коридора и строительстве железнодорожной ветки Сосногорск – Индига.

В лесоперерабатывающей отрасли глава Коми презентовал проекты по строительству двух крупных лесопромышленных комбинатов (ЛПК вискозной целлюлозы в Троицко-Печорске и ЛПК по переработке древесины), проекты строительства объектов по глубокой переработке древесины с созданием биоэнергетических установок, проект модернизации лесопромышленного комбината по производству фанеры.

Представители делового сообщества Королевства Бахрейн отметили перспективность ряда направлений и выразили заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Делегация республики и руководство Совета по экономическому развитию Бахрейна договорились провести онлайн-конференцию с заинтересованными сторонами по обмену опытом и возможностям сотрудничества.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru