Сколько стоит Новый год

По подсчетам Федеральной службы государственной статистики, в этом году стоимость новогоднего стола на семью из четырех человек жителям Коми в среднем обойдется в 6486 рублей 35 копеек. Это на 3,36 процента больше, чем в прошлом году. Примерно на столько же подорожали подарки.

В набор продуктов для новогоднего стола, рассчитанный на четырех человек, вошли: икра лососевых рыб, колбаса сырокопченая, говядина, куры, мясокопчености, сыр, масло сливочное, консервы рыбные, огурцы консервированные, соки фруктовые, конфеты шоколадные, торты, чай черный, хлеб ржаной и пшеничный, овощи, фрукты, водка, коньяк отечественный, шампанское, вино, минералка. Отдельно специалисты подсчитали стоимость двух традиционных праздничных салатов.

Король стола – салат «Оливье» – подешевеет на 2,68 процента и в среднем обойдется в 341 рубль 80 копеек. Удешевление «Оливье» произошло из-за снижения цен на яйца, морковь и лук. Еще одно «обязательное» праздничное блюдо россиян – «Сельдь под шубой» – в Коми подешевеет на 4,11 процента и обойдется в 175 рублей 43 копейки. Удешевление произошло опять же за счет яиц, лука и моркови, а также за счет сельди, которая в среднем по стране подешевела на 2,11 процента.

На 3,87 процента в этом году подорожали мягкие игрушки, средняя стоимость которых – 523,76 руб. На 4,9 процента подросли цены на книги, их средняя стоимость теперь – 310,91 руб. Тушь для ресниц известных фирм обойдется не менее чем в 455,51 руб.

Почти на четыре процента подорожала кухонная посуда. Эмалированная кастрюля в среднем стоит нынче 723,96 руб. Махровые полотенца и туалетная вода подорожали более чем на четыре процента. Более чем на один процент подорожали коньяк и шоколад. И на целых 5,5 процента повысилась стоимость смартфонов, средняя цена на которые сегодня составляет почти девять тысяч рублей.

Галина ГАЕВА

Инфографика Федеральной службы государственной статистики