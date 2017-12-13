На старте главных выборов

Со дня на день будет объявлено о начале избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации. В преддверии этого важнейшего для страны политического события Избирательная комиссия Республики Коми собрала журналистов на пресс-конференцию. Об особенностях предстоящей выборной кампании рассказал председатель Избиркома РК Дмитрий Митюшев.

Выдвижение кандидатов

Сразу после объявления старта выборов начинается стадия выдвижения и регистрации кандидатов. Самовыдвиженцам дается срок 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, для политических партий – 25 дней. За 20 дней самовыдвиженцы должны сформировать инициативную группу, заявить об этом либо в ЦИК, либо в избирательную комиссию субъекта РФ, провести соответствующее собрание, процедуру регистрации, представить документы и начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения. Необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей – не более 7,5 тысячи от каждого субъекта РФ из не менее чем половины субъектов. Если кандидат будет выдвинут от политической партии, которая не освобождена от сбора подписей, то ему будет необходимо собрать 100 тысяч подписей.

Кандидаты от политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» освобождены от сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Для них действует упрощенная процедура – надо лишь написать заявление и представить все необходимые документы.

Голосование по месту нахождения

Самая главная особенность предстоящих выборов – изменение порядка включения граждан в список избирателей.

На выборах президента РФ не будет открепительных удостоверений. Теперь гражданин вправе сам выбрать избирательный участок, на котором собирается голосовать. Законом предусмотрено четыре варианта, как это сделать. Во-первых, можно обратиться в любую территориальную избирательную комиссию вне зависимости от вашего места проживания. Заявления ТИКи будут принимать с 31 января 2017 года по 12 марта 2018 года. Адреса размещены на сайте Избиркома РК.

В эти же сроки можно обратиться и в МФЦ. Надо предъявить паспорт и указать, где вы будете находиться в день выборов. Оператор зайдет в систему и определит ближайшее помещение для голосования.

Теоретически подобное заявление можно подать несколько раз, но к сведению будет принято только то, которое подано первым. Скажем, в заявлении вы укажете, что будете голосовать в Великом Устюге, а через месяц передумаете и подадите новое заявление. Его, конечно, примут, но в работу не возьмут. В любом случае, если ваша командировка отменилась, вы можете прийти в день выборов на свой избирательный участок и проголосовать по месту жительства.

Третий способ – обратиться в ближайшую участковую избирательную комиссию, где прием заявлений будет вестись с 25 февраля по 15 марта. А избиратели, зарегистрированные на едином портале госуслуг, могут подать заявление не выходя из дома.

– Таким образом, сделано все максимально возможное, чтобы каждый из нас определился, где, когда и как будет голосовать. Для Коми такая форма голосования очень актуальна, поскольку значительная часть граждан, зарегистрированных на территории республики, давно проживает за ее пределами, но по-прежнему включена в списки избирателей РК. Ранее никто специально не приезжал в регион, чтобы получить открепительное удостоверение. Теперь этой категории пошли навстречу, им не надо никуда ехать, чтобы оформить соответствующее заявление. Рассчитываем, что наши жители доведут эту информацию до своих родственников, знакомых, которые по тем или иным причинам зарегистрированы в Коми, но давно здесь не живут. Это касается и студентов, которые учатся в вузах за пределами РК. По существующим правилам они сохраняют регистрацию на нашей территории, но 18 марта 2018 года будут находиться на сессии. Если нам удастся достучаться до значительной части наших избирателей, находящихся за пределами республики, никакой проблемы с явкой на выборах возникнуть не должно, – отметил Дмитрий Митюшев.

Максимальная прозрачность

Следующий момент, на который обратил внимание присутствующих председатель республиканского избиркома, – видеонаблюдение в день голосования. Согласно подписанному с Ростелекомом контракту видеокамеры будут установлены в 310 участковых избирательных комиссиях, в списки которых включено более 80 процентов избирателей. Принято решение «закрыть» видеокамерами все городские округа, райцентры и крупные населенные пункты муниципальных районов. Например, в Усть-Вымском районе камеры установят в Айкино, Микуне и Жешарте. В Удорском районе – в Кослане, Благоево, Междуреченске и Усогорске.

Впервые видеонаблюдение будет вестись и в территориальных избирательных комиссиях, чтобы можно было наблюдать за процессом сдачи протоколов и подсчетом голосов.

Также на выборах президента применят технологию изготовления протоколов с машиночитаемым кодом. Практика в республике уже наработана, в мае протоколы с QR-кодом применили на местных выборах в Ухте, затем 10 сентября в Единый день голосования. Избирательным комиссиям эта технология очень понравилась, ведь она позволяет избежать ошибок, когда неправильное указание числа делает протокол недействительным. Теперь все это будет под контролем программы – система сразу же вычислит соответствующую ошибку, подскажет, какая цифра неправильная и что надо сделать, чтобы эту ошибку устранить. Компьютерную технику для использования данной технологии установят на 325 избирательных участках РК. Исключение составят участки, количество избирателей на которых не превышает 150 человек, участки в труднодоступных отдаленных местностях. Всего в день выборов в Коми будет работать 636 избирательных участков.

Достучаться до каждого

Участковые избирательные комиссии приступят к работе за 30 дней до дня голосования, с середины февраля. Перед сотрудниками УИК поставлена очень серьезная задача – осуществить обход всех избирателей, приписанных к тому или иному избирательному участку, чтобы лично довести информацию о порядке, способах и дате голосования, рассказать, как подать заявление о голосовании по месту нахождения.

– Задача трудная, но ее необходимо выполнить, – подчеркнул председатель Избиркома Коми. – Для сельских районов это не проблема, а вот в городах будет сложнее. Для того чтобы можно было идентифицировать членов участковых избирательных комиссий, подготовлены соответствующие опознавательные знаки и документы. Представители УИК должны предъявить удостоверения и показать значок, изготовленный по заказу ЦИК РФ. Значки вскоре будут доставлены из Москвы. Эти атрибуты должны помочь «контактному доведению информации» до избирателей.

Галина ВЛАДИС