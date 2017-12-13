Управа на управляющие компании

Управляющие компании не выполняют своих обязательств, скрывают от собственников квартир важную информацию и завышают плату за содержание жилья. Жалобы на недобросовестные компании стали главной темой организованной Госсоветом Коми прямой линии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Сразу два звонка поступило от жильцов дома №9 по улице Павлова в ухтинском поселке Шудаяг. В 2010 году в этом доме была капитально отремонтирована крыша. По словам одной из позвонивших, Светланы Александровны, ремонт обошелся в копеечку – 7,5 миллиона рублей выделил федеральный бюджет и 500 тысяч собрали с собственников. Но уже на следующий год с потолков верхних этажей стало капать, а в 2012 году начались жуткие затопления.

– Сейчас у нас уже не ручей, а водопад, топит с пятого до первого этажа, – рассказала Светлана Александровна.

При этом управляющая компания «Партнер» отказалась представить собственникам документы о подрядной организации и видах произведенных работ, поэтому жильцы были вынуждены обратиться в суд. Однако суд признал УК пострадавшей стороной, поскольку подрядчик оказался недобросовестным и якобы уже осужден.

Но жильцы с этим не согласны, ведь деньги-то они заплатили управляющей компании, а сейчас вынуждены снова и снова тратить немалые средства на ремонт.

– Повсюду грибок и плесень, вытяжки не функционируют. У меня маленький ребенок, и я не могу уберечь его от сырости. Уже дважды меняла потолки, сейчас надо снова их ремонтировать, – возмутилась Светлана Александровна.

По ее словам, управляющая компания не дает на руки судебное решение и не думает выполнять судебное предписание.

Руководитель республиканской службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Роман Шашев пообещал провести внеплановую проверку дома и разобраться в этом сложном вопросе. Кроме того, жильцам посоветовали составить акты порчи имущества и обратиться в суд с иском к управляющей компании по возмещению ущерба.

А вот собственники комнат в малосемейном общежитии по улице Морозова в Сыктывкаре вообще не знают, какая управляющая компания обслуживает их дом и к кому обращаться по поводу коммунальных проблем. По словам сыктывкарки Елены Алексеевны, содержание их здания безобразное – в туалете и в ванной холодно, как на улице, по всему стояку отсутствует отопление. Женщина попыталась дозвониться до двух управляющих компаний, одной из которых якобы передано в управление общежитие, но ни там, ни там эту информацию не подтвердили.

Председатель комиссии Госсовета по ЖКХ Татьяна Саладина посоветовала обратиться в администрацию города, где уж точно знают, какая УК выиграла конкурс на обслуживание этого дома. А затем на бездействие управляющей компании следует пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию и в службу жилищного надзора.

Долгое время безуспешно воюет со своей управляющей компанией и ухтинка Людмила Алексеевна. Вместе с соседями она в одностороннем порядке оспорила размер оплаты, выставляемой УК за обслуживание дома, поскольку считает, что со своими обязанностями коммунальщики не справляются. Состоялся суд, решение вынесено не в пользу жильцов. Сейчас они собираются подавать кассацию. Сложности возникли еще и потому, что в подписанном собственниками договоре с управляющей компанией отсутствуют реквизиты этой организации, их удалось узнать только в суде.

Дозвонившаяся на прямую линию жительница поселка Шудаяг Елена Семеновна тоже пожаловалась на отписки со стороны управляющей компании. В доме не выветривается запах канализации, а УК «Партнер» не только не провела осмотр здания, но еще и повысила квартплату за свои услуги. Просьбы собственников предоставить им смету и техническую документацию по дому остаются без ответа. Состоялось общее собрание жильцов, однако итоговый бюллетень они так и не увидели.

Как заверили участники прямой линии, эти факты обязательно будут переданы в службу жилищного надзора, которая проведет внеплановую проверку управляющей компании.

Еще об одной непростой ситуации поведал житель города Микуня Игорь Николаевич. Третий год жильцы четвертого подъезда дома №19а по улице Ленина пытаются ограничить сквозной проезд под их окнами, но у них ничего не получается. Куда только они не обращались: в администрацию, жилищную инспекцию, прокуратуру, минстрой – везде объясняют, что решение по этому вопросу может принять только общее собрание собственников. Но беда в том, что соседей в других подъездах эта проблема не касается, поэтому и собрать их никак не удается.

Татьяна Саладина пообещала переговорить на эту тему с администрацией Микуня, а Игорю Николаевичу посоветовала использовать заочную форму голосования: если больше 50 процентов собственников подпишут документ, на его основании можно будет установить при въезде во двор шлагбаум.

Пенсионерка Елена Викторовна обратилась на прямую линию с претензией на несправедливость закона. Она с мужем живет в просторной квартире и ежемесячно платит 500 рублей за обслуживание дома, тогда как в соседней двушке проживают шесть человек и платят за эти услуги значительно меньше. Раньше плата начислялась по количеству проживающих, а сейчас по количеству квадратных метров, и это, как считает Елена Викторовна, неправильно.

Татьяна Саладина объяснила, что изменения в законодательстве внесены по многочисленным обращениям граждан, жаловавшихся, что пустующие квартиры, в которых никто не прописан, сдаются, в них проживает много народа, а счета на оплату предъявляют добросовестным жильцам. Роман Шашев добавил, что содержание общего имущества – обязанность собственника. Сейчас в этот перечень входит и вывоз мусора, но с 1 января 2018 года эта услуга станет коммунальной, и можно будет добиться перерасчета.

Еще одна важная информация, прозвучавшая в ходе прямой линии, касалась заброшенных домов в воркутинских и интинских пригородных поселках. Жильцов в таких домах практически не осталось, но из реестра фонда капитального ремонта эти здания не выведены, поскольку не признаны аварийным жильем. Все платежи в фонд капремонта за эти здания ложатся тяжким грузом на муниципалитет. К примеру, Воркута задолжала уже 70 миллионов рублей взносов за капремонт заброшенных домов, и долги продолжают расти. Сейчас этот вопрос обсуждается в Госдуме, и, возможно, будет разработан особый порядок, позволяющий выводить подобные здания из реестра регионального оператора по кап-ремонту.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА