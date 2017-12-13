Парламентарии определились с вопросами главе

Президиум Госсовета Коми на своем очередном заседании утвердил перечень вопросов, сформированных депутатским корпусом, к докладу главы республики о результатах деятельности правительства региона за 2017 год, с которым Сергей Гапликов выступит перед парламентариями в феврале следующего года.

Всего в списке 16 вопросов, хотя первоначально их было больше 50-ти. Как отметил первый вице-спикер парламента Александр Макаренко, депутаты сконцентрировались на наиболее животрепещущих темах, которые больше всего волнуют людей. Отобранные вопросы распределены по отраслевому принципу: вопросы в сфере государственного управления; бюджетной, налоговой и экономической политики; промышленности, транспорта и связи; строительства и капремонта; ЖКХ, а также в сфере общественного порядка, социальной политики, здравоохранения, трудоустройства, природопользования и экологии.

В частности, задан вопрос о планах правительства по финансовому оздоровлению АО «Комиавиатранс».

– Очень хорошо, что у нас есть малая авиация, и мы бы хотели, чтобы она развивалась, чтобы самолеты летали в каждое село. В то же время это очень затратная вещь, из республиканского бюджета тратятся серьезные деньги. Раньше аэропорты были федеральной собственностью, потом их передали республике, и это сильно увеличило нагрузку на региональный бюджет. Правительство работает над тем, чтобы передать аэропорты назад, в ведение Федерации, и мы хотели бы услышать, какие конкретно действия предпринимаются, как будет развиваться наша малая авиация и авиасообщение, – прокомментировал один из актуальных вопросов Александр Макаренко.

Не в первый раз задаются и уже стали традиционными вопросы о планах по газификации населенных пунктов республики и перспективах завершения строительства санатория «Серегово», формах поддержки малого и среднего бизнеса, модернизации сферы ЖКХ.

Спросили депутаты и о лекарственном обеспечении льготников, мерах поддержки многодетным семьям, ликвидации второй смены в школах региона.

Еще одна важная тема, которая широко обсуждалась в течение года парламентариями, – обеспечение жильем детей-сирот. По состоянию на 31 октября 2017 года количество детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, составляет 1881 человек, из них 446 имеют судебные решения. Общая потребность в финансовых ресурсах составляет более 1,8 миллиарда рублей. Депутаты поэтому спрашивают: «Каковы перспективы решения в Республике Коми обозначенного вопроса?»

Среди новых – вопрос о мерах, предпринимаемых правительством Коми для поддержания межнационального мира и согласия, а также для поддержки и развития государственных языков республики. Тема возникла в связи с развернувшейся в республике дискуссией об изучении в школах коми языка.

К новым относится и вопрос о вытрезвителях. Парламентариев интересует, когда такие учреждения будут открываться, к какому ведомству относиться и где появятся подразделения для пьяных, не нуждающихся в оказании медицинской помощи.

Галина ВЛАДИС