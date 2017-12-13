Единый депутатский центр начал прием граждан

На территории Лесозаводского избирательного округа Сыктывкара заработал Единый депутатский центр, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В его состав вошли председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева и вице-спикер Валентина Жиделева, депутаты совета столицы Ольга Есева, Светлана Семенова, Максим Абдулин, Сергей Тарасов, Светлана Захарова и Михаил Мартынов.

– Мы собрались с коллегами, проанализировали, как идет наше взаимодействие с избирателями, что нам мешает, с какими проблемами сталкиваемся, какие есть предложения по активизации этой работы. Сошлись во мнении, что личные приемы на округах нужно проводить чаще, плотнее взаимодействовать с управляющими компаниями и общественными организациями, – рассказала депутат Госсовета по Лесозаводскому избирательному округу, в состав которого входят четыре избирательных округа Сыктывкара, Надежда Дорофеева.

Собравшиеся на первую организационную встречу поддержали предложение о создании Единого депутатского центра на территории одного общего большого округа. Сюда будут стекаться проблемы, пожелания и предложения избирателей. Также новое объединение депутатов станет местом обсуждения проблем, «мозгового штурма», обмена мнениями, выработки позиции по тем или иным вопросам. Народные избранники планируют приглашать на разговор руководителей и специалистов, распахнут двери для активистов и общественников.

Скоро откроется специальная страница в социальной сети, а с января 2018 года заработает сводный график личных приемов граждан депутатами и их помощниками.

Лина ПЕРОВА

Фото Дениса БУДРИНА