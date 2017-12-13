Заявка на сети

«Т Плюс» не отказывается от планов взять в концессию тепловые сети Воркуты. Уже на этой неделе муниципальные власти получат от энергетиков соответствующую заявку, сообщил на прошедшей 12 декабря видеопресс-конференции председатель правления, и.о. гендиректора Группы «Т Плюс» Денис Паслер.

Год назад в интервью «Республике» директор Коми филиала компании Олег Грошев рассказал, что по заключенному с правительством республики соглашению энергетики планируют взять в концессию тепловые сети и водоканал Воркуты. Следствием этого должно стать повышение надежности воркутинского энергоузла. В частности, если «Т Плюс» возьмет под свое крыло тепловые сети, это даст компании возможность более эффективно управлять всем тепловым комплексом, вложить средства в его модернизацию, а также объединить зоны теплоснабжения ТЭЦ-1 и ЦВК.

– Чтобы сделать это, мы должны управлять сетями. Поэтому мы заинтересованы в скорейшем решении вопроса с концессией, тогда уже в следующем межотопительном периоде успеем произвести монтаж двух перемычек и реконструкцию сетей. Объем инвестиций по концессионному соглашению – порядка 510 миллионов рублей, – пояснил в ходе нынешней пресс-конференции Олег Грошев. – Если мы сейчас получим от мэра Воркуты и местного совета одобрение нашей заявки, то готовы сразу же взять сети в свое управление.

Что касается Воркутинского водоканала, то он находится под внешним управлением, поэтому на данный момент возможность передачи его в концессию не рассматривается.

– Но планы у компании остались те же, обязательства, которые мы брали на себя, подписывая соглашение с правительством республики, не изменились. И выполнение этого соглашения у нас на особом контроле. Совсем недавно наше правление утвердило концессионные параметры, которые филиал до конца этой недели передаст на уровень муниципалитета, – заявил Денис Паслер. – И если местные власти посчитают, что им это интересно и нужно, мы, конечно же, будем участвовать в концессионном конкурсе.

В других регионах компания «Т Плюс» уже взяла в концессию различные энергообъекты, и до сих пор никаких нареканий по поводу их работы нет.

Кроме того, в ходе пресс-конференции обсуждался вопрос газификации воркутинской ЦВК и ТЭЦ-2.

– И московский офис, и филиал Коми нацелены на то, чтобы ЦВК перевести на газ в августе-сентябре 2018 года. Сейчас она работает на мазуте, безусловно, это дороже, менее эффективно. Работы идут синхронизированно с Газпромом, который пока подтверждает, что укладывается в оговоренные сроки, – пояснил Денис Паслер. – Что касается ТЭЦ-2, то мы намерены газифицировать ее в третьем-четвертом квартале 2019 года. После реализации этого проекта ТЭЦ сможет работать и на угле, и на газе.

– Мы заинтересованы в максимально сжатые сроки завершить газификацию ЦВК, сегодня там уже работают подрядчики, львиная доля оборудования уже завезена. Планируем, что последние испытания мы завершим в августе-сентябре, и в новый отопительный сезон ЦВК пойдет уже на газе. Важно это еще и потому, что в регионе возникают проблемы с мазутом той марки, что использует ЦВК, – добавил Олег Грошев. – По газификации ТЭЦ-2 сегодня ведутся проектные работы. В своих ремонтных и инвестиционных программах мы предусмотрели подготовку оборудования ТЭЦ к приемке газа, а газовики уже сейчас тянут к нам две нитки газопровода – рабочую и резервную.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы «Т Плюс»

На правах рекламы