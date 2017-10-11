Юбилейная варка

На Монди СЛПК произвели двадцатимиллионную тонну целлюлозы

Историческое событие отметили на минувшей неделе на Монди СЛПК. В конце сентября здесь была сварена юбилейная, 20-миллионная тонна целлюлозы. Этот важный рубеж для всего производства «гиганта на Вычегде» стал настоящим праздником для сотрудников и ветеранов комбината. Стоит отметить, что производство целлюлозы – ключевой этап всего бумажного производства. Отличие Монди СЛПК от многих других предприятий отрасли в том, что комбинат самостоятельно и в полном объеме обеспечивает себя необходимым сырьем.

– Благодарю вас за то, что вы строили комбинат, – обратился к ветеранам генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер. – Много лет назад вы начали варить здесь целлюлозу, и почти через шесть лет вам удалось выпустить миллион тонн. А сегодня в среднем на комбинате уже производится около миллиона тонн каждый год. Спасибо ветеранам за то, что создали нам базу, благодаря которой комбинат может так хорошо развиваться. У коллектива, работающего в этом цехе, очень важный и сложный труд. Шум, запах, жара в цехе – это не всегда легко. Спасибо, что вы здесь работаете и обеспечиваете наше производство целлюлозой, без которой мы не смогли бы производить бумагу. Желаю всем вам достижения новых динамичных целей!

Затем слово предоставили директору по производству Монди СЛПК Игорю Третьякову.

– Уважаемые друзья и коллеги, мне очень приятно видеть вас в этот день и в этом месте, в котором мы уже не один раз праздновали наши производственные достижения, – обратился он к гостям церемонии. – Если вспомнить историю, то в 2002 году здесь мы праздновали варку десяти миллионов тонн целлюлозы. С тех пор производство обновилось, появились новые технологии и оборудование. Поэтому следующий праздник – варку двадцатипяти– или тридцатимиллионной тонны не придется ждать пятнадцать лет. Это событие произойдет гораздо быстрее. Наша ближайшая цель – достичь варки более миллиона тонн целлюлозы в год, и это вполне реально. Хочу поблагодарить ветеранов, которые учили меня и моих коллег, как относиться к своему делу, как правильно принимать решения.

Сегодняшнее достижение комбината – это результат эффективной работы нескольких поколений его сотрудников. Ветеран производства целлюлозы, участник варки десятимиллионной тонны Михаил Опарин вспомнил, как начинали работать он и его коллеги:

– Варщики вынуждены были ходить весь день в тяжелых резиновых сапогах – сейчас в это уже трудно поверить. Прогресс не стоит на месте, производство постоянно развивается, в цехе современное оборудование и достойные условия труда. Я рад за нынешних сотрудников и желаю им и родному комбинату успехов.

Завершилась официальная часть праздника презентацией картины, изготовленной из сваренной на комбинате целлюлозы. На большом полотне могли оставить свои автографы все желающие. Затем руководство, сотрудники и ветераны производства сделали общую фотографию на память об этом торжественном дне. После этого для старшего поколения сотрудников производства целлюлозы устроили чаепитие, и в теплой дружеской обстановке ветераны продолжили вспоминать важные вехи в жизни комбината, состоявшиеся во многом благодаря их труду и мастерству.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

В 1965 году на Сыктывкарском ЛПК возвели варочные установки для целлюлозы. Первая варка прошла в конце 1968 года. В октябре 1974 года была сварена первая миллионная тонна, в апреле 2002 года – десять миллионов тонн, в мае 2011 года – пятнадцать миллионов тонн. В советское время каждая миллионная варка становилась событием всесоюзного масштаба. Чтобы поздравить коллег, на комбинат в Сыктывкар приезжали представители ЦБК со всех уголков страны, поэтому юбилейную варку называли «варкой дружбы». Практически ежегодно идет модернизация производства. В частности, в рамках проекта STEP (2008-2010 годы) был установлен новый промыватель целлюлозы, благодаря этому значительно выросли производительность и качество продукта.