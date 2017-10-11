В Сыктывкаре отметят Всемирный день зрения

К Всемирному дню зрения, который отмечается 12 октября, сотрудники Сыктывкарской библиотеки для слепых имени Луи Брайля подготовили ряд мероприятий. В них примут участие незрячие читатели учреждения и волонтеры – учащиеся Технологического лицея столицы Коми.

Как сообщили «Республике» в библиотеке, мероприятие станет итогом проекта «Искусство жить на ощупь», призванного формировать гуманное отношение и уважение к людям с инвалидностью.

В рамках акции запланированы выступления незрячих исполнителей, которые играют на домре и баяне, читают стихи. Лицеисты подготовили литературную композицию «Эти глаза не лгут» – они процитируют слова известных писателей о глазах и зрении. Студенты СГУ имени Питирима Сорокина научат зрителей гимнастике для глаз. На акции также презентуют смартфон, оснащенный специальным программным обеспечением для незрячих. Помимо этого, запланированы интерактивные мастер-классы, фотосессия «Сами с очками», демонстрация интерактивной модели глаза. Желающие смогут пройти блиц-тест «Проверим зрение».

Артур АРТЕЕВ