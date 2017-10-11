Автотопливо из отходов

В Коми обсуждают возможность строительства в Троицко-Печорском районе завода по производству автомобильного топлива из отходов заготовки и переработки древесины. Кроме того, идет работа над бизнес-планом производства вискозной целлюлозы.

Как рассказал министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Николай Герасимов, сейчас идут переговоры с рядом компаний, которые обладают технологией строительства таких заводов. У работающей в Троицко-Печорском районе компании «ПечораЭнергоРесурс», которая активно развивается в последние годы, скапливается внушительное количество хвойных балансов, несмотря на то, что часть отходов уходит на производство топливных гранул. Дальнейшее расширение производства только усугубит эту проблему, а балансы можно было бы пускать на производство дизеля или метанола.

– Инвестором может выступить сам «ПечораЭнергоРесурс», эта идея их захватила, – сообщил Николай Герасимов. – Одна швейцарская компания предоставила нам технологию, но она оказалась достаточно сырой, требующей серии экспериментов. Но появились другие компании со своими технологиями, сейчас мы рассматриваем их предложения. Построить такой завод стоит примерно 120 миллионов евро, а спрос на эту продукцию есть, это экспортный продукт, который практически весь может уходить в Европу.

Кроме того, Николай Герасимов прокомментировал идею строительства целлюлозного завода, про которую в регионе вспоминают с завидной регулярностью, но до практического воплощения дело никак не доходит. По мнению министра, в целом в Коми существующего целлюлозного производства достаточно, но целесообразным было бы производить вискозную целлюлозу, спрос на которую в стране сейчас есть и будет еще долго.

– Мы сейчас работаем над бизнес-планом такого производства, думаю, что на этой тропе тоже будем искать инвестора, – пояснил Николай Герасимов.

Анна ПОТЕХИНА