Участники из Коми прибыли на сочинский фестиваль

70 самых активных представителей студенчества и молодежи из Республики Коми примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, который пройдет с 15 по 22 октября.

Напомним, такой фестиваль проводится раз в четыре года. Россия становилась хозяйкой этого большого межнационального мероприятия дважды: в 1957 (VI фестиваль) и в 1985 годах (XII фестиваль). При этом фестиваль 1957 года, прошедший в Москве, стал самым массовым за всю историю фестивального движения. В 2017 году Россия вновь примет у себя гостей и участников фестиваля.

Праздник мирового молодежного сообщества объединит молодых лидеров в различных сферах – представителей некоммерческих организаций, молодежь, достигшую успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучших представителей студенчества, соотечественников и иностранцев, интересующихся российской культурой. Он станет крупнейшим событием в сфере международного молодежного взаимодействия и соберет более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Российскую Федерацию представят 10 тысяч молодых людей из 85 субъектов.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки, вместе с участниками в Сочи отправились 50 волонтеров из нашей республики. Всего на участие в фестивале было подано 500 заявок, и более сотни человек выразили желание поработать волонтерами мира. Специальная комиссия отобрала из общего числа заявок тех, кто будет представлять нашу республику.

Сейчас волонтеры из Коми проходят в Сочи финальную подготовку. В сентябре молодые люди готовились к тому, чтобы впоследствии качественно обеспечивать поддержку фестиваля. Программа подготовки волонтеров реализовывалась Ассоциацией волонтерских центров России, а проводили обучение 14 тренеров, имеющих большой опыт работы в сфере молодежной политики, в том числе с иностранными участниками на международных мероприятиях. Через дискуссии и другие интерактивные формы ребят учили развивать необходимые для успешного участия в фестивале компетенции: эффективные коммуникации, управление конфликтами, организованность, ответственность и эффективную работу в команде.

Галина ГАЕВА