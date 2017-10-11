В Коми появится еще один памятник Александру Алексееву

В скором будущем в Ухте откроется памятник первому Герою России из Коми Александру Алексееву, погибшему в Чечне в 1996 году. Памятник будет установлен на улице, названной именем героя. Автор памятника, созданного по заказу ООО «Газпром трансгаз Ухта», – сыктывкарский художник, скульптор Александр Выборов.

Александр Алексеев родился в 1952 году в Ухте. После окончания школы учился в Ухтинском индустриальном институте, работал в объединениях «Коминефть», «Комигазпром». Став сотрудником УИИ, возродил КВН-движение и работу строительных студенческих отрядов. В 1982 году стал сотрудником органов госбезопасности.

В 1996 году заместителя начальника управления ФСБ Коми, подполковника Алексеева направили в шестимесячную командировку в Грозный. В ночь с 5 на 6 августа боевики захватили город. В общежитии ФСБ близ здания правительства оборону заняли около 90 бойцов. Уйти из города уже не было возможности. Алексеев как старший по званию возглавил оборону общежития, которое стало ключевым пунктом на пути сепаратистов. Многочисленный отряд боевиков 7 августа плотно обложил здание, после чего начались атаки. К тому времени Александр Алексеев уже был ранен в ноги, однако продолжал руководить обороной. К полуночи 8 августа было принято решение разделить защитников общежития на четыре группы по 15-20 человек, каждую возглавлял опытный боевой офицер. Вырвавшаяся из осады группа, в которой находился ухтинец, уже прошла половину пути, когда рядом с ним разорвалась граната. Из окружения смогли вырваться около 70 человек. По мнению участников тех августовских событий, именно благодаря умелому руководству потери при обороне общежития свелись к минимуму. Звание Героя России Александру Алексееву было присвоено посмертно 9 сентября 1996 года.

В Сыктывкаре памятник Александру Алексееву, автором которого является скульптор Владислав Мамченко, открыт в августе 2000 года на улице Бабушкина возле управления ФСБ. В сентябре этого года памятник перенесли к новому административному зданию УФСБ.

В Ухте на здании бывшего КГБ была открыта памятная доска. Одноклассники Алексеева также установили памятный знак у школы №3, где он учился. А в день 65-летия города в северо-западном районе появилась улица, названная его именем. Кроме этого, ежегодно под Ухтой открывается республиканский военно-полевой лагерь имени Героя России.

Памятник, который установят в Ухте, изготовлен в рамках скульптурного симпозиума «Север в трех измерениях», который проходил летом этого года. Но Александр Выборов трудился над ним в сентябре, когда официально симпозиум был закрыт и его товарищи разъехались. Для того чтобы работать над памятником, художник взял отпуск за свой счет. Гранитный портрет был завершен 30 сентября – в день рождения Александра Алексеева. По словам скульптора, труднее всего было добиться портретного сходства. Гранит – камень зернистый, плохо поддающийся филигранной обработке черт лица. Тем не менее, как отмечают свидетели, сходство с оригиналом очевидно.

Как отметила куратор проекта Ольга Орлова, сам факт изготовления памятника за месяц – подвиг художника. Дело осталось за малым: подготовить дизайн-проект, по которому будет изготовлен постамент под гранитный портрет Героя России.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото предоставлено Ольгой Орловой, Александром Выборовым