Сергей Гапликов: «Жители Вуктыла не ждут манны небесной»

В ходе рабочей поездки в Вуктыл глава Коми поблагодарил жителей муниципалитета за хозяйское отношение к родной земле и активное участие в проекте «Народный бюджет». В этом году поддержку республики по итогам отбора получили девять народных инициатив, предложенных вуктыльцами к реализации.

Один из таких проектов – обустройство прилегающей территории клубно-спортивного комплекса. Вскоре здесь появится парковочная площадка. Горожане уже очистили пустырь от кустарников, выровняли территорию и засыпали ее гравием. В ближайшее время за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников на территории установят шлагбаумы и оборудуют уличное освещение, сообщает пресс-служба главы Коми.

В поселке Усть-Соплеск в рамках «Народного бюджета» жители построили водозаборную колонку, в селе Подчерье отремонтировали дренажную и канализационную системы, в Вуктыле обустроили площадку для проведения этнофестиваля «Обряды народов Республики Коми», поставили ограждение на городской площади, модернизировали оборудование хлебопекарни и столярного цеха, открыли перепелиную ферму. Кроме того, в ближайшее время в городе появятся два новых остановочных комплекса.

– Суть проекта «Народный бюджет» и его значимость заключается прежде всего в том, что жители сами и сообща определяют приоритеты по решению самых важных на их взгляд вопросов. Что необходимо сделать в первую очередь – выкопать колодец, установить детскую площадку или создать рабочие места, запустив новое производство, – все это люди решают вместе, проявляя свою инициативу и прикладывая собственные усилия для реализации. И чем активнее будут участвовать жители в этом процессе, тем скорее будут решаться насущные вопросы. В Вуктыле результат этой общей работы виден. Здесь люди не ждут манны небесной, а берут на себя ответственность и меняют жизнь к лучшему, – отметил Сергей Гапликов.

Напомним, опыт Республики Коми по реализации проекта «Народный бюджет» признан Минфином России одним из лучших практик субъектов страны по вовлечению граждан в бюджетный процесс.

Концептуальный подход проекта основан на гражданских инициативах по социально значимым вопросам для развития муниципального образования и, соответственно, реализуется путем активного привлечения жителей муниципальных образований в разработку и непосредственно в реализацию народных проектов.

Роман СЕМЕНОВ