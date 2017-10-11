Тимшер стал родиной индюков и вьетнамских свиней

В фермерском хозяйстве Николая Паршукова «прописались» редкие для севера животные

«Если этот парень чего-то хочет, он добивается» – так охарактеризовали в администрации поселка Тимшер 27-летнего фермера Николая Паршукова. Вместе с женой Надеждой молодой человек содержит большое хозяйство, обеспечивает молоком, мясом и яйцами местных жителей, воспитывает троих детей, строит новый дом и при этом еще работает трактористом, а его супруга – сторожем в местной амбулатории. Журналисты «Республики» посетили фермерское хозяйство молодой семьи и узнали, какой путь преодолел глава семейства, чтобы стать предпринимателем на селе.

Николай Паршуков родом из соседнего с Тимшером поселка Лопъювад. Там он окончил школу и оттуда в 2009 году ушел в армию. О временах, когда лесные поселки в Коми процветали, молодой человек знает только по рассказам родителей и старожилов. Когда-то в Тимшере был аэропорт, и туда из Сыктывкара регулярно летал самолет. А сегодня от столицы до поселка нужно добираться почти пять часов по дороге, часть которой – грунтовая и разбитая. В общем, самая что ни на есть глубинка. Потому и молодежь в поисках заработка вынуждена навсегда покидать родные места и уезжать в город либо месяцами вдали от семьи работать вахтовым методом.

Николай Паршуков в числе немногих своих сверстников решил остаться в родных местах. Окончив Сыктывкарский автомеханический техникум по специальности «мастер-строитель», вернулся в Лопъювад. После армии пару лет поработал на местной пилораме и подрабатывал на строительстве бань, домов, сараев. По словам молодого человека, он долго не мог решить, кем ему быть. В такой глуши выбор для самоопределения невелик. Он и на строителя пошел учиться, чтобы научиться владеть топором и рубанком: это ремесло в деревне всегда востребовано. Как-то помогал строиться брату, живущему в Тимшере. Тогда его и приметили как хорошего строителя и стали время от времени приглашать что-то подремонтировать в хозяйстве или построить.

Там, в Тимшере, он и встретил свою Надежду. Молодая женщина одна воспитывала двоих детей. Старый щитовой дом, в котором она жила, без мужских рук настолько обветшал, что начал крениться на один бок. С приходом Николая дом приосанился, старые рамы новый хозяин заменил на пластиковые, а в комнатах сделал потолки из гипсокартона с точечными светильниками. «Зачем тебе в этот старый дом вкладываться? Ты же новый собрался строить», – недоумевали соседи. «Дом еще когда построится, а жить хочется каждый день», – резонно отвечал Николай.

Два года назад у Паршуковых родился сын Семен. К тому времени из-за наступившего кризиса заказов на строительство стало заметно меньше, а многодетную семью надо было кормить. Временные заработки не выручали.

– Вообще, я давно хотел открыть свое дело, но не знал, что мне реально может принести доход в условиях деревни, – рассказал собеседник издания. – В 2011 году бывший тогда главой района Дмитрий Шатохин посоветовал мне выучиться в бизнес-инкубаторе. Я тогда обрадовался, понял, что это как раз то, что мне нужно. Предпринимательские курсы я закончил, но еще целых четыре года не мог определиться с выбором дела.

Начинающему предпринимателю помог случай. Монди СЛПК выделил местной администрации трактор для уборки улиц от снега. Узнав об этом, Николай Паршуков поспешил к главе поселения с просьбой, чтобы его взяли на эту работу.

– Ну, думаю, работа будет. Но не тут-то было. Мне говорят: «Мы лишь бы кому дать трактор не можем. Вот если б ты оформился фермером, тогда – пожалуйста». Тогда я и подумал: а почему бы нет? Заведу скотину, а с трактором уже и корма можно заготовить, и лес для строительства хлева завезти, – вспоминает молодой человек.

Тут и пригодились Николаю Паршукову знания, полученные в бизнес-инкубаторе. Он написал бизнес-проект на грантовый конкурс районной администрации. Правда, условием для открытия фермерского хозяйства было наличие хоть какой-то скотины, а в хозяйстве Паршуковых таковой не водилось. Однако у матери Николая в соседнем Лопъюваде были корова и телка, которых он и записал в свое новообразованное хозяйство. Проект утвердили и выделили триста тысяч рублей на развитие. Предприниматель купил прицеп и косилку. Правда, техника оказалась дорогой, один прицеп стоил 280 тысяч, пришлось еще 150 тысяч своих вложить. Но самое главное – это был огромный задел. Ему выделили трактор от администрации поселка, на котором он зимой чистит улицы, выполняет нужные для поселка работы, а в свободное время использует его в своем хозяйстве.

Работа у новоиспеченных фермеров закипела. Николай Паршуков построил сарай для скотины, летнюю кухню, где круглый год готовится корм для животных. Почти сразу же, как оформился фермером, купил еще двух коров, бычка и кроликов. Сегодня в хозяйстве молодой семьи – коровы герефордской породы, вьетнамские вислобрюхие свиньи, индюки, куры и кролики. Скотину супруги выбирали совместно. Изучали в интернете, какие породы наиболее выносливы к северным холодам и плодовиты. Предпочтение герефордам и вьетнамским свиньям было отдано еще и потому, что у них особо ценное мясо. Герефордская порода – мясная, от них получают знаменитое мраморное мясо. Вьетнамские вислобрюхие свиньи, помимо многих других достоинств, таких как покладистый характер, устойчивость к холодам и большая плодовитость, тоже славятся своим диетическим мясом. Мясо этих свиней содержит очень мало холестерина и потому может быть рекомендовано всем. Недавно одна свиноматка опоросилась, всех поросят быстро разобрали посельчане.

Паршуковы ни свиней, ни коров на мясо еще не пускали. Говорят, что молоды еще, пусть вес наберут. Кормят семью пока только кролики, куры и молочные коровы. Молоко, яйца и мясо птиц и кроликов расходятся очень быстро. В 2016 году фермер выиграл еще один грантовый конкурс на сумму один миллион рублей. На эти деньги приобрел второй трактор, теперь уже собственный. Пока хозяйство находится во дворе дома, но в планах главы семейства – построить новую ферму, на более сухом месте.

Николай Паршуков уверен в том, что даже если хозяйство будет расширяться, заключать договоры за пределами поселка не придется – вся продукция будет востребована в Тимшере. На вопрос, чувствует ли он, что наконец-то нашел себя, что это и есть то дело, которым он хочет заниматься, фермер ответил: «Конечно. Хватит уже искать. Да и куда теперь бросишь все это?»

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА