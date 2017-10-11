Малому бизнесу требуется помощь

Предприниматели рассказали депутатам, чего им не хватает для дела

Предприниматели, депутаты, представители правительства республики, прокуратуры, налоговой службы и других ведомств в очередной раз обсудили, что не так с малым бизнесом, почему он плохо развивается и пытается мигрировать из региона. В качестве лекарства предложили создать службу правовой и бухгалтерской помощи, «управляющую компанию» для создания магазинов на селе и чаще обращаться за помощью к прокуратуре.

В начале встречи депутат Госдумы Ольга Савастьянова, ставшая инициатором этого разговора, напомнила присутствующим, что вопросы, касающиеся малого бизнеса, поднимаются весьма часто. Например, речь об этом шла на сентябрьском съезде Торгово-промышленной палаты Коми. И на недавнем обсуждении экономической программы парламентарии и чиновники услышали много неприятного: что представителей малого бизнеса становится меньше, а оборот таких предприятий падает. Ольга Савастьянова сочла, что на этой встрече ситуацию нужно обсудить максимально всесторонне и предложений высказать больше, определив, что нужно сделать на республиканском уровне, а что – на федеральном. Чтобы позже донести информацию до правительства региона и коллег в Госдуме, которые сейчас обсуждают ряд изменений в законы, касающиеся малого и среднего бизнеса.

Для начала решили обсудить ситуацию с государственной поддержкой: почему предприниматели не слишком рвутся ею пользоваться? Возможно, предлагают не ту помощь, что нужна? По этому поводу выступил директор компании «Траст» Андрей Габов, рассказавший об опыте создания сети небольших магазинчиков в сельской местности, торгующих преимущественно фермерской продукцией. В целом опыт удался, открывшиеся в прошлом году торговые точки вышли на суммарную выручку в полмиллиарда рублей. Но дела могли бы идти лучше, если бы не несколько факторов. Во-первых, необходимость устанавливать онлайн-кассы. Дело это затратное, но в маленьких деревнях пока невостребованное. Во-вторых, чтобы расширить ассортимент, необходимо закупать не только фермерские товары. А крупные поставщики соглашаются на минимальный закуп в 20 тонн, меньше им неинтересно. В-третьих, у небольших торговых точек выходят солидные расходы по электроэнергии. Андрей Габов привел в пример Кебанъель, где молодой мужчина, который никогда торговлей не занимался, в июне открыл магазин площадью всего 20 квадратных метров. За четыре месяца выручка составила 4,5 миллиона, чистая прибыль – 330 тысяч рублей.

– Но энергопотребление – сумасшедшее, 20-30 тысяч рублей в месяц. А зимой за счет отопления все 40 тысяч выйдет, – прикинул бизнесмен. – Может, мы и сами виноваты, плохо энергоемкость оборудования подсчитали. Но был какой-то тарифный план специальный, фермерский, чтобы магазины, которые на 50 процентов такой продукцией торгуют, имели льготы по электричеству.

Кроме того, Андрей Габов заявил, что правильным было бы создать некую «управляющую компанию», которая могла бы открывать небольшие магазины в сельской местности, объединяя предпринимателей в торговый союз и создавая конкуренцию крупным торговым сетям.

Глава сельского поселения Ношуль Прилузского района Сергей Елдин поделился мыслями о поддержке «малышей» на примере другой отрасли – лесной. По его словам, в районе малый бизнес получает древесину на корню в основном на основании краткосрочных договоров аренды. Можно еще получить лес без торгов, если реализуешь приоритетный инвестпроект, но для небольших предприятий это обычно не вариант.

– Открытые аукционы привели к нам кировчан, которые перебивают ценами, забирают лесные участки, и мы становимся сырьевым придатком. Никакой переработки на месте, лес уходит в соседний регион, налогов они здесь не платят и только доставляют проблемы – разбитые дороги и бардак на территориях, – рассказал Сергей Елдин. – Крупный лесной бизнес у нас развивается только в больших населенных пунктах. Хорошо бы, чтобы крупные предприниматели, которые реализуют инвестпроект, а сырье берут на сельских территориях, с пониманием к этому относились, заключали дополнительные соглашения, выделяли лесосеки мелким предпринимателям, чтобы и они могли развиваться.

Предприниматель Денис Созинов, занимающийся заготовкой и переработкой древесины в Корткеросском районе, с ходу озвучил несколько проблем. В частности – отсутствие лесоустройства. Все делянки вблизи от сел и поселков вырублены, приходится тратить миллионы на строительство лесных дорог. И бывало такое, что брали участок в аренду, строили к нему дорогу из расчета, что потом можно будет взять под вырубку и соседний участок, на котором тоже растет «спелый» лес. А потом выяснялось, что вопреки факту по бумагам этот лес проходит как молодой и рубить его нельзя. Лесной бизнес и так страдает от сезонности, а тут нужно снова искать участки, строить дорогу. Чтобы не стояла хотя бы пилорама, можно закупать сырье у других лесозаготовителей, но сейчас цены на него взвинтили, поскольку на рынке достаточно крупных игроков, которые могут позволить себе заключать большие контракты на поставку пиломатериалов за границу. Дело это выгодное, так что пиловочник подорожал.

Еще одна проблема, сообщил Денис Созинов, – это небольшие лимиты на займы в государственных кредитных организациях. В прошлый раз он смог взять всего миллион рублей, хотя только на бывший в употреблении лесозаготовительный комплекс сейчас нужно миллионов 14. Кроме того, непонятно что делать с отходами лесопиления. Площадка для их складирования в районе так и не работает, обещанный пеллетный завод тоже не появился, а ставить свою линию – это еще как минимум 18 миллионов нужно потратить. Карьер, который выделили под опилки, заполнен.

– Горбыль вывозим себе в минус в Емву – все транспорт сжирает. Можно сушильные камеры построить, сжигать все это и тепло получать. Но сушильные камеры тоже от 12 миллионов, – поделился предприниматель. – Мои предложения: выделить средства и провести лесоустройство. Создать фонд помощи малым предпринимателям при минимальной процентной ставке. Кроме того, создать государственную правовую и бухгалтерскую организацию, которая будет своевременно уведомлять предприятия малого бизнеса об изменениях в законах, консультировать. Ведь в штате малых предприятий, особенно в сельских районах, очень редко есть сильные бухгалтеры и юристы. Самостоятельно лес в ЕГАИС зарегистрировать не могут. Из-за чего совершаются ошибки. А у нас, к сожалению, государство не предупреждает, а сразу штрафует. Прошу также рассмотреть возможность покупки малыми предприятиями сырья по льготным ценам у крупных лесозаготовителей.

Далее участники встречи перешли к теме госзакупок. Руководитель бизнес-инкубатора Инна Палькевич рассказала, что предприниматели жалуются на то, что в тендерах участвовать невозможно: побеждают те, кто выставляет самую низкую цену, и они же потом зачастую заказ выполнить не могут. Кроме того, было замечено, что конкурсную документацию порой разрабатывают так, чтобы победил определенный поставщик. Еще возникают проблемы с обеспечением контракта – нужна банковская гарантия, на оформление которой уходит очень много времени.

Владимир Горбунов из охранного предприятия «Гранит» заявил, что хочет рассказать о госзакупках «как активный пользователь».

– У нас 70 процентов контрактов – госзакупки. Мы охраняли год Ухтинский горводоканал, из десяти миллионов контракта по году нам заплатили только три. Можно ли на уровне республики как-то обязать заказчиков хотя бы выполнять договорные условия? – попросил Владимир Горбунов. – Учредитель предприятия – администрация Ухты. А если этот МУП станет ООО, что будет с нашим долгом?

Что делать с такими долгами, взялся объяснить начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Коми Константин Ковалев, который для начала пояснил, что Ухтинский горводоканал в данном случае все же выступает как коммерческое предприятие.

– А на первое сентября задолженность перед субъектами предпринимательства составляла 186 миллионов рублей. 2900 контрактов неоплаченных. Но у нас на сегодня наработана нормальная практика, каждый месяц в прокуратуре проходит единый день приема предпринимателей – в первый вторник месяца. Работаем и по привлечению неплательщиков к административной ответственности, и по взысканию убытков непосредственно с чиновников, вплоть до госпошлины. Мы готовы, обращайтесь, – пригласил начальник управления.

– Зачем же обращаться? И так же все видно, что задолженность перед нами есть, – не понял Владимир Горбунов.

– Видно органу местного самоуправления, который за это будет бит. А нам не видно. Хотите, чтобы применялись силовые методы? Обращайтесь, – повторил Константин Ковалев. – У нас предусмотрены защитные механизмы внесения изменений в бюджет и умерения аппетитов чиновников. Были случаи, когда муниципалитеты заключали контракты, совсем не имея средств, в итоге с них взыскивали по два-три миллиона неустоек.

Дальше дискуссия вернулась к предложению Дениса Созинова создать некий консультативный орган, который помогал бы малому бизнесу разбираться в требованиях закона. В противном случае, решили собеседники, пусть юристы попробуют пойти поработать поварами, чтобы ощутить на себе все прелести ситуации, когда приходится заниматься делом, в котором не разбираешься.

– И надо реанимировать презумпцию невиновности и добросовестности налогоплательщика. Если перестанут в Коми предпринимателей донимать ерундой, миграция будет в нашу пользу. К нам в регион поедут, а не от нас, – сказал один из бизнесменов.

Адвокат Олег Филиппов заявил, что «процесс ухода» начинается с того, что к бизнесмену на несколько месяцев приходит налоговая служба. Проверяет, шлет запросы к контрагентам, нервирует и их, в результате те решают отказаться от партнера. Может, у него и правда не все в порядке. В результате репутация испорчена, партнеры отказались, да еще и без штрафов дело не обходится. А их сумма, по наблюдениям адвоката, в последнее время почему-то с редким постоянством оказывается порядка 50 миллионов, плюс-минус, со всеми основными претензиями и пенями.

Налоговая и прокуратура тут же возразили, приведя данные, что количество проверок предпринимателей в последнее время, наоборот, уменьшилось. В основном с проверками ходят к бюджетникам. Руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Альберт Новиков при этом еще заверил, что упомянутого массового «бегства предпринимателей» в регионе нет: в этом году ушли 26, пришли – 16. И вообще, штрафуют, если что не так, обычно не с ходу, а стараются помягче объяснить, как ошибку исправить.

– Сегодня есть позиция президента страны, который очень жестко сказал, что задача контролирующих органов – не наказать, а предупредить нарушение. Готовится серьезная реформа всей контрольно-надзорной деятельности. И главная ее задача – профилактика правонарушений. Когда проверки проходят не с целью решить проблему, а «содрать» последние деньги, тогда никакого понимания этому нет. И сами представители проверяющих органов не скрывают, что «у нас план проверок, планы штрафов». План-то вы выполните, но в результате мы лишимся очень многого, – на всякий случай заступилась за бизнес Ольга Савастьянова.

Министр экономики Коми Марина Анисимова выступила с сообщением, что в Коми создадут Центр развития предпринимательства, где соберут всю необходимую для бизнеса информацию, помогут с консультациями. Ей в ответ посоветовали сначала хорошо обсудить это дело с самими предпринимателями, чтобы понять, нужен ли им этот центр в предлагаемом формате. Председатель Госсовета Надежда Дорофеева при этом напомнила, что программа развития экономики региона была принята с трудом и после бурных обсуждений. Так что стоит еще раз подумать о том, на что стоит тратить бюджетные деньги.

Коллеги-парламентарии спикера парламента поддержали, заявив, что еще нужно провести ревизию мер господдержки.

В завершение встречи заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова пообещала, что власти региона будут добиваться внесения изменений в закон о госзакупках, учтя чаяния бизнеса.

Анна ПОТЕХИНА

Фото komi.er.ru