Школа активного долголетия: живите здорово и интересно

Возраст, несомненно, накладывает отпечаток на образ жизни любого человека. С каждым годом появляется все больше запретов, например, избегать физических нагрузок и переутомления. К тому же накладываются хронические болезни. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня так называемый молодой возраст длится от 25 до 44 лет.

Поэтому, если вам 40 и вас назвали девушкой, не смущайтесь – все согласно классификации. Далее от 44 до 60 лет современный человек пребывает в среднем возрасте, от 60 до 75 лет – в пожилом, и только в возрасте 75-90 лет наступает старость. Тех, кому за 90, ВОЗ называет долгожителями.

Выйти из серого потока будней поможет «Школа активного долголетия», которая открылась ко Дню пожилых людей в октябре в фитнес-клубе Gold’s Gym. Задача школы – помочь сделать первый шаг, дать стимул населению республики в любом возрасте заняться фитнесом и не только поправить физические показатели, но и завести новые знакомства, а главное – кардинально изменить образ жизни.

Следующая сессия школы состоится в ближайшее воскресенье, главной темой станет заболевание остеопороз и методы его профилактики. Любой желающий может принять участие в проекте, а также пригласить своих родителей, бабушек и дедушек. Это возможность посетить лекцию, мастер-класс, групповые занятия, бассейн, сауну без ограничений и бесплатно.

Расписание школы на 15 октября:

14.00 – лекция на тему «Профилактика остеопороза». Лекторы – врачи травматологи-ортопеды Института Движения Елисей Темнохуд и Владлена Платто. Также всем желающим будет проведена процедура ультразвуковой денситометрии (самый точный метод определения минерализации и прочности костной ткани) и компьютерная диагностика плоскостопия на плантографе.

14.40 – мастер-класс «Суставная гимнастика». На занятии будет показан набор определенных движений, которые делают эластичными сухожилия и мышцы. Она не предусматривает сильных нагрузок, рассчитана на людей с заболеваниями суставов, а также тех, кто хочет сделать свое тело более гибким. Тренировку проведет инструктор фитнес-клуба Gold’s Gym Елена Шарикова.

Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону в Сыктывкаре 400-501.

Важная черта программы – полная адаптация. Здесь клиенты смогут почувствовать себя в уютной атмосфере, не стесняться своих желаний, уровня физической подготовки, состояния здоровья и, к примеру, научиться плавать в 60 лет. К слову, характерная особенность Gold’s Gym – отсутствие очередей и предварительной записи в бассейн. Здесь всегда найдутся свободные дорожки, а после плавания или аквааэробики можно продолжить «водные процедуры» в сауне или хамаме.

15 октября будет действовать специальная цена на клубные карты Senior. Немаловажно, что в ее стоимость входят персональные занятия. «Учеников» школы объединят в мини-группы до пяти человек для занятий плаванием, для силовых тренировок на блочных тренажерах, для занятий йогой.

Все физические нагрузки в фитнес-центре проходят под контролем консультантов по долголетию, которые всегда помогут советом, выберут оптимальную нагрузку, дадут советы по питанию, составят персональный график тренировок.

Модель граней крепкого здоровья

Международный совет по активному старению рассматривает здоровье человека как комплекс составляющих, основанный на принципах, которые обеспечивают системный подход к вопросам активного старения.

Сыктывкар, Станционная, 152, тел. +7 (8212) 400-501

goldsgym.ru, vk.com/goldsgymsyktyvkar