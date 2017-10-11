Один бассейн сдан, второй на очереди

Министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной выступил в региональном парламенте с промежуточным докладом о том, как в этом году выполнялась программа развития отрасли, которой он руководит. Одно из самых больших достижений – достроен бассейн в Микуне.

Главное огорчение – под угрозой своевременный ввод комплекса с бассейном в Сосногорске, который, по словам министра, сейчас готов на 21 процент. В беседе с журналистами Николай Бережной заявил, что будет «до последнего требовать с подрядчика введения этого объекта в нынешнем году».

– Голова у нас по сосногорскому бассейну болит, но проблема на контроле и она решаема. Еженедельно посещаем Сосногорск, отслеживаем ситуацию вместе со всеми заинтересованными сторонами. Поскольку объект практически обеспечен финансированием – будем требовать его завершения, – пояснил министр.

Что касается нового бассейна в Микуне, то постепенно решается вопрос с его заполняемостью. График посещения прорабатывался еще при строительстве объекта, подбирались варианты загрузки, в первую очередь за счет детской посещаемости. В частности, предусмотрен подвоз на занятия детей из ближайших сел и поселков. Открыта спортивная школа. В ноябре будут рассматриваться предложения по проведению в Микуне различных соревнований по плаванию.

А вот пристройка к бассейну универсального спортивного зала пока, по словам министра, откладывается. По финансовым причинам в бюджет на следующий год ее возведение не внесли, придется подождать хотя бы до 2019 года. При этом Николай Бережной заверил, что от идеи строительства универсального зала никто не отказывается.

Также в этом году, как рассказал Николай Бережной, отремонтировано здание спортивно-культурного центра в Лесозаводе, пострадавшее в результате пожара в соседнем здании. Отремонтирована кровля КСЦ «Ренова». Для спортивной школы №1 купили ледозаливочную машину. На территории 13 городов и районов реализовано 14 малых проектов в рамках «Народного бюджета»: появились уличные тренажерные комплексы, новые спортивные площадки, были благоустроены и обновлены ранее построенные объекты.

По словам министра, в следующем году ожидается масштабная реконструкция Республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной. В первую очередь собираются основательно поработать над проектно-сметной документацией «под ключ», чтобы не повторять прошлых ошибок. Комплекс планируется основательно обновить, приведя к современным международным стандартам как лыжные трассы, так и биатлонное стрельбище.

Кроме того, в ближайшие годы в Сыктывкаре планируют построить стадион для проведения в 2021 году чемпионата мира по хоккею с мячом. И этот объект должен подходить для массовых мероприятий не только спортивного плана. В данный момент рассматриваются варианты проектов, идет поиск частных инвесторов.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

На реализацию программы развития физкультуры и спорта в 2017 году было выделено 643,9 миллиона рублей, без учета средств местных бюджетов. Самые крупные расходы – 273,9 миллиона рублей – на подпрограмму «Подготовка спортивного резерва». При этом снижается уменьшение объемов господдержки профессиональных спортсменов за счет привлечения внебюджетных средств.

В 2018 году на реализацию программы предусмотрено 473,6 миллиона рублей, на 2019 год – 440,2 миллиона рублей, на 2020 год – 564,2 миллиона рублей. Как пояснил Николай Бережной, оптимизация расходов вызвана необходимостью исполнения программы оздоровления финансов Коми, но благодаря перераспределению средств внутри госпрограммы отрасль не пострадает.