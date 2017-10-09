В Воркуте прошел субботник во дворах, благоустроенных по программе «Городская среда»

7 октября воркутинские общественники и жители дворов, где завершается работа по благоустройству (от ул. Ленина, 25 до Ломоносова, 3 и от Ленина, 26 до Энгельса, 2) вышли на городской субботник. Участие в работе приняли глава городского округа Юрий Долгих, депутат Госсовета Коми Елена Прокопчик, депутаты местного совета, члены партии «Единая Россия», представители Общественного совета, активисты волонтерской организации «Белый Тигр» и другие.

Управляющие компании ЖЭУ №1 и №2 выдали участникам метлы, грабли, лопаты, мешки для мусора. Всего за короткое время в отремонтированных дворах был собран мелкий строительный мусор, подметены территории, сообщает пресс-служба администрации города.

– Спасибо всем, кто, несмотря на плохую погоду, принял участие в субботнике, – рассказал Юрий Долгих. – Земляные работы были самые трудоемкие, но мы с ними успешно справились. Надеюсь, жители отремонтированных дворов и управляющие компании совместными усилиями будут поддерживать порядок.

Проект «Городская среда» инициирован «Единой Россией» и поддержан президентом страны Владимиром Путиным. Проект рассчитан на 2017-2022 годы и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, знаковых мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. В этом году в десяти воркутинских дворах, объединяющих 24 дома, завершаются работы по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Территория за три месяца была асфальтирована, завершена покраска фасадов 11 жилых домов. Сейчас ведется монтаж детских площадок, опор светодиодного освещения. В ближайшие дни будут смонтированы оставшиеся три баннера с полотнами великих русских художников. Продолжаются работы в Городском парке и Аллее пионеров.

Роман СЕМЕНОВ

Фото заполярка-онлайн.рф